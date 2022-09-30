﻿許志安戴婚戒復出開網上音樂會 談沉寂3年想好好裝備自己

許志安於2019年鬧出「安心偷食」醜聞後全面停工，今年3月加盟環球唱片後一直等待機會復出，而今晚他戴上婚戒開Facebook Live以歌會友，30分鐘的《Human Live》唱出6首作品，吸引大批歌迷留言支持。

許志安是次網上音樂會，請來鄧建明（Joey）及在眾樂手伴奏，先以《一步一生》打頭陣，之後他就表示：「看似好習慣，但其實又好似有少少陌生嘅感覺，揸住咪，我會好好珍惜今晚，再次揸住咪用心去唱歌俾大家聽，亦都再一次多謝Joey，每一次嘅演出，Joey都喺我後面默默咁支持我，今晚都唔例外，多謝你！」隨後安仔唱出《一家一減你》，他稱自己好長時間沒有出現在電視機和觀眾面前，並說：「過去一段時間，全停下來，冇喺幕前出現，因為想多啲時間去沉澱自己、去裝備自己，去思考自己，成為更加好嘅安仔。」安仔今次都好感激郭偉亮（Eric Kwok），而好友亦有到場支持，Eric Kwok稱：「香港樂壇有你呢把聲，我哋香港人應該要珍惜，因為你把聲係獨一無二！」安仔接住唱出Eric為他寫出其感受的新歌《人與人之間》，之後唱罷不同年代名曲《前程錦繡》和《心血》後，安仔最後送上《流淚行勝利道》，他形容是好有力量的歌曲，希望可以繼續行好未來的路。安他今次復出狀態不俗，靚聲依然，至於網民反應普遍也是正面，獲大批歌迷留言鼓勵，亦有人希望他「整番好個人」，但都有人留言提起黃心穎。