「詞聖」盧國沾離世享年75歲 曾中風暈倒手撞裂眉骨

香港著名填詞人盧國沾傳來死訊，享年75歲。盧國沾被譽為「詞壇聖手」，在七、八十年代的音樂界中，他創作了無數經典主題曲，深深影響了當時的電視劇音樂。無論是武俠劇還是現代時裝劇，他筆下的作品如同一幅幅生動的畫卷，讓觀眾感受到劇情的深厚情感。曾為超過3千首粵語歌填詞，被封「詞聖」，與黃霑、鄭國江被視為香港樂壇早期的三大填詞人。
中風之後不良於行
他高峰期可以一晚填好一首詞，早年的他煙不離手，更將咖啡當水飲。由於他每日只睡3小時，令身體長期透支，在40時因為操勞過度而中風，更意外撞裂眉骨，昏迷四日四夜。盧國沾亦因為不良於行，需要用輪椅代步，最後因身體問題而淡出。
2020年一度傳死訊
盧國沾於2016年舉行作品展，邀請多位歌手參與，當時他坐輪椅現身，精神不俗。他更不忘向傳媒表達對太太的愛意，多謝對方不離不棄的照顧他，並指《情如松柏》、《愛是這樣甜》都是寫給太太的情歌。2020年曾有傳媒誤報盧國沾死訊，他的女兒當時表示家父安好。
《大地恩情》《每當變幻時》皆出自盧國沾
盧國沾曾為麗的電視台創作不少經典主題曲，包括︰關正傑主唱的《大地恩情》和《變色龍》，以及《天蠶變》，每首歌都傳遞著強烈的情感。與雷安娜合唱的《人在旅途灑淚時》，葉振棠演繹的《浮生六劫》和《大內群英》，以及《大極張三豐》。此外，薰妮的《每當變幻時》、羅文的《前程錦繡》、鄭少秋的《三笑姻緣》也均出自盧國沾之手。
創作過千作品
盧國沾創作了超過千首作品，他於2001年獲得香港作曲家及作詞家協會頒發的「音樂成就大獎」，2015年在香港電台第37屆十大中文金曲頒獎禮上，再獲頒香港樂壇最高榮譽獎項「金針獎」，以表彰他對樂壇的卓越貢獻。除了電視劇主題曲，他還曾為多位知名歌手創作流行金曲，包括葉德嫻、張學友、鄧麗君、譚詠麟、徐小鳳、張國榮和梅艷芳等，這些作品至今仍在樂迷心中佔有一席之地。