「詞聖」盧國沾離世享年75歲 曾中風暈倒手撞裂眉骨

香港著名填詞人盧國沾傳來死訊，享年75歲。盧國沾被譽為「詞壇聖手」，在七、八十年代的音樂界中，他創作了無數經典主題曲，深深影響了當時的電視劇音樂。無論是武俠劇還是現代時裝劇，他筆下的作品如同一幅幅生動的畫卷，讓觀眾感受到劇情的深厚情感。曾為超過3千首粵語歌填詞，被封「詞聖」，與黃霑、鄭國江被視為香港樂壇早期的三大填詞人。

中風之後不良於行

他高峰期可以一晚填好一首詞，早年的他煙不離手，更將咖啡當水飲。由於他每日只睡3小時，令身體長期透支，在40時因為操勞過度而中風，更意外撞裂眉骨，昏迷四日四夜。盧國沾亦因為不良於行，需要用輪椅代步，最後因身體問題而淡出。

2020年一度傳死訊

盧國沾於2016年舉行作品展，邀請多位歌手參與，當時他坐輪椅現身，精神不俗。他更不忘向傳媒表達對太太的愛意，多謝對方不離不棄的照顧他，並指《情如松柏》、《愛是這樣甜》都是寫給太太的情歌。2020年曾有傳媒誤報盧國沾死訊，他的女兒當時表示家父安好。