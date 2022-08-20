《誇世代》劇情簡介｜50周年台慶劇 歐陽震華 陳豪 田蕊妮 超強卡士之作

《誇世代》第1集劇情簡介

投資銀行家宋仲基（歐陽震華飾）早上與富豪客戶報告，連太太凌潔茹（田蕊妮飾）的藝員合約快到期想問他意見都被他嫌棄。仲基斥責徒弟鄺港生（陳豪飾）反臉不認人跟他搶客戶，港生反指他未能與時並進。仲基於懷舊磅重機量體重，得到一張背面印有「Face Off」卡通畫像的體重咭。同時間，包豹（歐陽震華分飾）看中戲院的紙板人像。仲基得知大客蘇太將往比利時遊玩，決定當晚飛往比利時，怎料飛機遇上氣流，仲基被拋至半空。仲基甦醒後看見包美娜（邵美琪 飾）在旁，更見到鏡中的他竟是個陌生人。

《誇世代》第2集劇情簡介

美娜告知仲基是其姨甥包豹，仲基更被認為是精神失常遭綁在床上。表妹楊紫惠（蔣家旻飾）前來探望，道出包豹被車撞前他們曾發生爭執。新聞報道往比利時客機遇暴風雨墮機，尚有數十名乘客失蹤，包括仲基在內。港生以前的管家陳月芬來幫他收拾家居，港生命她購買股票基金。美娜的好朋友Bill教仲基重新認識自己及跟家人的關係。仲基來到禮記，一班街坊正議論宋禮應否為仲基辦喪事，又指潔茹在丈夫失蹤時只顧與男藝員調笑；仲基不滿街坊言論……

《誇世代》第3集劇情簡介

任伯向仲基說出自己的故事，分析到他們都曾在戲院磅重，得到「Face Off」磅重咭後遇上意外。仲基決意找港生復仇，竟問美娜借錢買兇。港生否認害仲基墮機身亡，還去探望宋禮。宋禮發現安安等預備冥鏹拜祭仲基，怒指仲基未死。千金小姐尚可瑤（李佳芯飾）與同伴在酒店房間豪賭作樂，港生誤打誤撞走入房，被可瑤誤會是舞男。港生要控告她們，各人指可瑤是銀行家尚慶端的女兒；港生毋懼並掌摑她。港生收到電單車，知道好朋友古天諾（森美飾）已回來。

《誇世代》第4集劇情簡介

潔茹調往主持財經節目，多次讀錯股價令拍檔不滿；港生指潔茹如不轉型將更坎坷，主動替她惡補財經知識。仲基和任伯見到港生送潔茹回來時，被一班幪面打手追打，仲基情急下只顧救潔茹，打手一拳擊中任伯將他打暈。仲基探望任伯，得知他患了末期肺癌。佳佳和紫惠在包豹房內為安安徵集物資準備抗爭。可瑤到電視台接受訪問時遇見潔茹，故意說出她和潔茹當年曾參選同一屆香港小姐，更邀潔茹擔任她婚禮姊妹團。港生估計可瑤必有陰謀……

《誇世代》第5集劇情簡介

靜雯向仲基和劉行說出與仁炳之間的事，更指女兒並非仁炳的。仲基和劉行（張繼聰飾）到舊居找仁炳，發現他剛被業主趕走；仲基到戲院向小學生收購磅重咭。仲基激走美娜，與劉行共住；阿Bill勸美娜放下包豹跟他返加拿大。仲基帶劉行到禮記，見宋禮和仲強為錢爭拗。仲基和劉行又到戲院磅重，但得到的卻全是「時光倒流」咭。二人用力摩擦磅重咭，一輛時光的士竟在眼前出現；司機帶他們回到77年電視台台慶夜，二人到處參觀時遇見中年的宋禮……

《誇世代》第6集劇情簡介

可瑤拍廣告期間受到無聲來電滋擾，又被人跟蹤；天諾安撫她時順口說出下月初訂婚，可瑤和其二姐尚可秀愕然。天諾被港生迷暈，安排與性感女郎拍床照。仲基關心安安，跟佳佳和紫惠送食物給守護花生田的少年軍；少年軍元帥不堪被仲基批評而攻擊他。港生知道潔茹無心學習財經，指她過慣富貴生活，失去丈夫後生活將無依無靠；潔茹請港生代她投資，更向宋禮借十多萬元合作投資。仲基查出港生代潔茹購買的股票不可能大升，懷疑他騙潔茹……

《誇世代》第7集劇情簡介

潔茹發現港生代購的股票股價嚴重下滑，仲基認為港生騙潔茹的錢，激動得拳打港生；港生以為包豹和潔茹是姊弟戀。潔茹一無所有，港生勸她奮發自強。林尚明命打手對付劉行，劉行輕鬆打倒多名大漢，但因包豹被脅持，二人被脅迫返回霸永證券。仲基打探美娜對Bill的感情，美娜指沒想過和他結婚。潔茹參與追擊可瑤婚禮的新節目。可瑤對婚姻莫名恐懼；尚可嘉、尚可欣和尚可兒三個妹妹，從外地提早回來出席訂婚儀式。天諾負傷找港生……