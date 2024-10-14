《認識的哥哥》李陳鎬認「賭博」欠BTS成員　竟冒名李壽根借錢

南韓諧星李陳鎬2021年3月加入《認識的哥哥》班底，他14日突然承認非法賭博，並自爆向周遭友人借不少錢，多出無法負擔的債，會好好接受警方調查；其中，BTS成員Jimin（朴智旻）也是受害者，出借1億韓元給對方。

接觸非法賭博 李陳鎬14日凌晨在IG發文，透露他2020年起在網路接觸到非法賭博遊戲網站，玩著玩著多出無法負擔的債，他也因此向友人借錢，最終導致雪球越滾越大，等他驚覺不該在賭博時，就已經為時已晚，他也表示雖然每個月定時還錢，但有未知電話來電都會感到恐懼，「擔心是跟債務有關的電話而緊張，更害怕這件事會被大家知道，每天彷彿都在被鞭打」，承認不敢對外坦白是害怕丟工作，連債務都無法償還，「真的很丟臉，對不起」。

付出代價 李陳鎬最後也表示，「我忘記身為公眾人物的本分，作出錯誤的判斷，過去的日子中真的很後悔」，希望未來還有機會補償過錯，並約定會還完債務，他也向大眾道歉，「很抱歉引起社會問題，還有對我感到失望的人，在此鞠躬致歉，我會誠實接受警察調查，為我的錯誤付出代價。」

而李陳鎬原定14日要出席《喜劇泰斗大復仇》記者會，卻在開始前1小時突然自爆並缺席，據悉，他他以行程為由臨時取消；該節目的製作人權海本則表示，「如果我們能有時間掌握詳情就好了，但我們也是進會場之前才聽說。目前還在瞭解狀況。實際上製作團隊、相關人士都不知道這個狀況。」

此外，韓媒更是爆料他向防彈少年團（BTS）成員Jimin（朴智旻）借韓幣1億元（約新台幣260萬元），而Jimin所屬公司Big Hit Music也出面證實，低調表示：「就如報道內容，Jimin確實因為李陳鎬而發生金錢損失，Jimin寫借據後把錢借出去就是全部的事情了」；李陳鎬隨後也向《認識的哥哥》成員借錢，李壽根不但借給他上千萬韓幣，更是被對方利用名義借錢。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章