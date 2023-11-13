熱門搜尋:
鄧麗欣 深水埗錶行劫殺案 天氣 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 曉柏峰 無制限探險隊 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 施政報告2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-13 16:13:25

《請回答1988》CP柳俊烈 惠利 宣布結束7年情

分享：
生活

柳俊烈、惠利公開戀情時，獲大批觀眾祝福。

曾於Natflix熱播的韓劇《請回答1988》，撮合了螢幕情侶柳俊烈(37)和惠利(29)，劇中他們分別飾演「正煥」和「德善」，兩人於2017年公開承認戀情。今日雙方的經理人宣布，他們已經分手，結束7年戀情。

生活

兩人在《請回答1988》的甜蜜形象，深入民心。

柳俊烈於2015年因韓片《社交恐懼症》而出道，隨後在《請回答1988》等熱播劇集中漸露頭角。惠利則於2010年作為女團Girls Day成員出道，並通過《請回答1988》成功轉型為演員，在多部韓劇演出中獲得好評。柳俊烈、惠利於20161月在《請回答1988》中合作而相識。該劇講述住在首爾市道峰區雙門洞五個家庭的故事，播出時受到觀眾熱烈喜愛和討論，更創下當時的最高收視率。雖然在劇中兩人沒有走到一起，但在現實生活中卻成為了情侶。

生活

雙方經理人今日宣布兩人分手消息，結束7年戀情。

據悉，柳俊烈、惠利經過長時間的考慮才決定分手，但他們將繼續保持同事關係並互相支持。這對情侶在《請回答1988》中的甜蜜形象，以及他們的長久的戀情，使喜歡他們的人感到非常可惜。這次分手提醒fans，在K-Pop演藝圈中的感情關係，會常常面臨各種壓力和困難，因此希望柳俊烈、惠利能夠在未來找到幸福，並繼續展現出色的演藝才能。

柳俊烈會在明年1月上映的電影《外星+2》中演出，而惠利則選擇參演電影《Victory》，雖然愛情遇波折，但他們將繼續在各自的演藝事業中努力。

生活

雖然在《請回答1988》沒有走到一起，但他們在現實中卻成為情侶。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受