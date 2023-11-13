《請回答1988》CP柳俊烈 惠利 宣布結束7年情

曾於Natflix熱播的韓劇《請回答1988》，撮合了螢幕情侶柳俊烈(37歲)和惠利(29歲)，劇中他們分別飾演「正煥」和「德善」，兩人於2017年公開承認戀情。今日雙方的經理人宣布，他們已經分手，結束7年戀情。

柳俊烈於2015年因韓片《社交恐懼症》而出道，隨後在《請回答1988》等熱播劇集中漸露頭角。惠利則於2010年作為女團Girls Day成員出道，並通過《請回答1988》成功轉型為演員，在多部韓劇演出中獲得好評。柳俊烈、惠利於2016年1月在《請回答1988》中合作而相識。該劇講述住在首爾市道峰區雙門洞五個家庭的故事，播出時受到觀眾熱烈喜愛和討論，更創下當時的最高收視率。雖然在劇中兩人沒有走到一起，但在現實生活中卻成為了情侶。

據悉，柳俊烈、惠利經過長時間的考慮才決定分手，但他們將繼續保持同事關係並互相支持。這對情侶在《請回答1988》中的甜蜜形象，以及他們的長久的戀情，使喜歡他們的人感到非常可惜。這次分手提醒fans，在K-Pop演藝圈中的感情關係，會常常面臨各種壓力和困難，因此希望柳俊烈、惠利能夠在未來找到幸福，並繼續展現出色的演藝才能。

柳俊烈會在明年1月上映的電影《外星+人2》中演出，而惠利則選擇參演電影《Victory》，雖然愛情遇波折，但他們將繼續在各自的演藝事業中努力。