《變形人魔》35年後再拍新續集 人體混入烏蠅基因成核突驚慄片經典

尋日先講完驚慄片片少利大有得做，今日又有一套恐怖片經典之作傳出重啟！ 科學家意外將自己體內注入烏蠅基因 70、80後細個嗰陣可能都睇過「明珠930」重播舊片，《變形人魔》(The Fly)係其中一套間唔時會播嘅作品，講述科學家意外將自己體內注入烏蠅基因，結果身心出現變化，爛面、感官敏銳，甚至同烏蠅一樣噴出酵素消化食物再吸收，最後更大開殺戒。細個喺屋企低清電視睇過，都俾嗰種核突難頂嚇一嚇，難怪當年贏到奧斯卡最佳化妝。

《變形人魔》由cult界名導大衛哥倫堡執導，1986年上映後反應唔錯，3年後再推出續集就沒有然後。今日外媒Deadline報導指，片商20th Century Studios 同Chernin Entertainment將會開拍《變形人魔3》，由2022年Sundance 得獎作Nanny嘅年青女導演Nikyatu Jusu自編自導。報導提到呢個消息喺呢期《完美物質》叫好叫座之下傳出，仲認為呢類以人體製造驚嚇效果嘅Body Horror似有comeback之勢。