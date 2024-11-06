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娛樂
2024-11-06 16:43:00

《變形人魔》35年後再拍新續集 人體混入烏蠅基因成核突驚慄片經典

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《變形人魔》35年後再拍新續集 人體混入烏蠅基因成核突驚慄片經典

《變形人魔》35年後再拍新續集 人體混入烏蠅基因成核突驚慄片經典

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尋日先講完驚慄片片少利大有得做，今日又有一套恐怖片經典之作傳出重啟！

科學家意外將自己體內注入烏蠅基因

70、80後細個嗰陣可能都睇過「明珠930」重播舊片，《變形人魔》(The Fly)係其中一套間唔時會播嘅作品，講述科學家意外將自己體內注入烏蠅基因，結果身心出現變化，爛面、感官敏銳，甚至同烏蠅一樣噴出酵素消化食物再吸收，最後更大開殺戒。細個喺屋企低清電視睇過，都俾嗰種核突難頂嚇一嚇，難怪當年贏到奧斯卡最佳化妝。

科學家意外將自己體內注入烏蠅基因，結果身心出現變化，爛面、感官敏銳，甚至同烏蠅一樣噴出酵素消化食物再吸收，最後更大開殺戒。 科學家意外將自己體內注入烏蠅基因，結果身心出現變化，爛面、感官敏銳，甚至同烏蠅一樣噴出酵素消化食物再吸收，最後更大開殺戒。 科學家意外將自己體內注入烏蠅基因，結果身心出現變化，爛面、感官敏銳，甚至同烏蠅一樣噴出酵素消化食物再吸收，最後更大開殺戒。

《變形人魔》由cult界名導大衛哥倫堡執導，1986年上映後反應唔錯，3年後再推出續集就沒有然後。今日外媒Deadline報導指，片商20th Century Studios 同Chernin Entertainment將會開拍《變形人魔3》，由2022年Sundance 得獎作Nanny嘅年青女導演Nikyatu Jusu自編自導。報導提到呢個消息喺呢期《完美物質》叫好叫座之下傳出，仲認為呢類以人體製造驚嚇效果嘅Body Horror似有comeback之勢。

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值得一提係，《變形人魔》當年都係以唔多嘅成本搏出6千萬票房，似乎驚慄片咁多年嚟都係搏得過嘅片種，難怪隔咗35年都要掘返《變形人魔》出嚟拍第3集。

原文刊登於 電影LOL

 

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