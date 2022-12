由好片拍到爛片,《變形金剛》系列第7部新作《變形金剛:狂獸崛起》(Transformers:Rise of the Beasts)早前公開首發預告,7日內於各YouTube頻道的點擊率總數達4.94億次,比同日發布的《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy 3)的1.82億及《奪寶奇兵之命運時鐘》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)的7,700萬次總數更高。