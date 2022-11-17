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娛樂
2022-11-17 21:30:23

《財閥家的小兒子》開播 宋仲基呻預知未來好辛苦

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《財閥家的小兒子》可在黃Viu煲劇平台收看。

《財閥家的小兒子》可在黃Viu煲劇平台收看。

由導演鄭大胤和知名編劇金泰姬合力打造的Viu Original原創奇幻大作《財閥家的小兒子》，將於明日(18)「黃Viu煲劇平台播出，此劇由宋仲基、李星民和申鉉彬領涵主演，趙漢哲、金信祿與金永在等實力派演員傾情演出

劇情改編自同名網路小，並結合「穿越」、「重生」和「復仇」等熱門元素，以八十年代為背景，講述出身貧寒的尹炫優（宋仲基飾）忠誠效力順洋集團長達十年，某天他奉命為會長陳養喆（李星民飾）管理秘密資產，卻被誣陷私吞資金而慘遭滅口，後來他竟重生為順洋家的小兒子陳導俊，從此開啟第二人生；為了侵吞整個財閥家族，他逐步成長並展開一連串復仇行動，為上流社會帶來一場腥風血

宋仲基在劇中飾演尹炫優、陳導俊。

宋仲基在劇中飾演尹炫優、陳導俊。

劇中含冤而終的尹炫優帶著前世記憶、轉生成為陳導俊，早一步知曉未來的他能夠準確預測敵人行，而現實中的宋仲基卻寧願做自己：「我想像現在一樣就好，拍攝時嘗試過（帶著前世記憶），覺得實在太頭痛了！一開始會覺得很不錯，畢竟擁有了所向無敵的能力，不僅很清楚未來的走向，也知道會發生甚麼事，就連世界史也無所不知，所以覺得『哇！超棒的！』但是實在太辛苦了！知道未來會發生甚麼事的這種能力，人類本來就不應該擁有，所以我更喜歡現在的我。」

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