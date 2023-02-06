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娛樂
2023-02-06 23:11:26

「賣身葬父」女子老竇仲在生！「亡父」徐紀周日前受訪多謝中央支持

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「賣身葬父」女子的「亡父」原來是內地導演、編劇及製片人徐紀周。

旺角先達廣場對開今日(6)有一名年約30歲操普通話的女子展示寫有「賣身葬父」字眼的標語及一幅中年男子的照片。有記者向該名女子了解時，她做出示意要錢的手勢，並開口向記者索價30萬，又稱只是媽媽叫她這樣做，叫記者問她的媽媽。

徐紀周執導的作品《狂飆》大熱，頻頻現身接受訪問。

新作獲中央支持

及後有人發現相中的「亡父」是內地導演、編劇及製片人徐紀，他執導的作品《狂飆》於農曆新年期間播，大獲好評，多間內地媒體爭相採訪他，最新一篇訪問於2月1日刊登在《新京報》，大談今次作品的創作意念，並謂「這是首部以掃黑除惡常態化和政法隊伍教育整頓為背景的影視作品。為甚麼叫《狂飆》？其實是描摹這20年中國經濟社會高速發展、狂飆突進的時代

他在訪問中提到今次作品獲中央政法委支持，又給予他們很多案例參考，認為此舉是「反映了我們國家、我們黨刮骨療毒、自我革新的決」。他又透露正構思一部關於「諜戰題材的時代三部曲」

徐紀周日前在訪問中說如他死後，《狂飆》可以刻在他的墓碑上。

徐紀周現年46歲

根據資料顯示，徐紀周現年46歲，於97年考入中央戲劇學院導演系，2000年起從事電視劇創作，是著名男導演、編劇、監製及製片。內地網站形容徐紀周「擅長尖銳極致的戲劇沖突、流暢緊湊的敘述節奏，同時賦予作品青春的苦痛與躁動不安，以及慘烈悲壯的浪漫情懷。

徐紀周仍很健康，有指他已婚，太太姓孫。

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