「賣身葬父」女子老竇仲在生！「亡父」徐紀周日前受訪多謝中央支持

旺角先達廣場對開今日(6日)有一名年約30歲操普通話的女子展示寫有「賣身葬父」字眼的標語及一幅中年男子的照片。有記者向該名女子了解時，她做出示意要錢的手勢，並開口向記者索價30萬，又稱只是媽媽叫她這樣做，叫記者問她的媽媽。

新作獲中央支持

及後有人發現相中的「亡父」是內地導演、編劇及製片人徐紀周，他執導的作品《狂飆》於農曆新年期間播出，大獲好評，多間內地媒體爭相採訪他，最新一篇訪問於2月1日刊登在《新京報》，大談今次作品的創作意念，並謂「這是首部以掃黑除惡常態化和政法隊伍教育整頓為背景的影視作品。為甚麼叫《狂飆》？其實是描摹這20年中國經濟社會高速發展、狂飆突進的時代。」

他在訪問中提到今次作品獲中央政法委支持，又給予他們很多案例參考，認為此舉是「反映了我們國家、我們黨刮骨療毒、自我革新的決心」。他又透露正構思一部關於「諜戰題材的時代三部曲」。