《贖夢》專訪｜張家輝自導自演快狠準 劉俊謙表愛慕 笑談駁尿袋「追夢」(有片)

張家輝第4次自編自導的電影《贖夢》，累積《盂蘭神功》、《陀地驅魔人》和《低壓槽》的經驗，他自言今次找對了路，找來新生代實力男神劉俊謙做主角，減輕自己的戲份專心執導。「這有利於我專心完成他的戲份，自己戲份就拍以『快狠準』的方法處理，感受良好。」謙仔見證家輝又演又導的神乎其技，禁不住當面「示愛」，「我在側邊就像一個愛慕他的後輩。」

看張家輝電影成長 劉俊謙曾在《幻愛》演精神病患者，在《贖夢》則演精神病醫生Dr. Man。不過張家輝選角時未有將兩套戲扣連，「其實本來不太認識他，但覺得他穿醫生袍令我信服。現在認識了就覺得他是開心底，不過拍戲時不會跟很多人聊天，這也是在我心目中Dr. Man的個性。」劉俊謙形容角色對找出病源有點強迫症，「他很想找到病源，甚至會不擇手段，不太跟規矩，直至解決為止。」謙仔直言接演《贖夢》除了故事吸引，另一原因是跟張家輝合作，「真的是看他的戲成長，難得有機會合作，最深刻是《激戰》和《証人》。」 認真拍劉俊謙 求其拍自己 從睇戲到真正合作，劉俊謙最深刻是家輝自導自演的功架，「有一場在精神病院的對手戲，我要尋找他背後的病源，其實家輝哥情緒好激動，因為有些秘密慢慢被揭露。最深刻是他又要做導演，但又要演得準。」家輝即搶白問道，「你覺唔覺得我拍自己好求其，拍你就好認真？」謙仔立即點頭確認，自言不敢多問，惟盡力觀察，以行動回應導演要求，「他好辛苦，突然要入戲，然後又要自己叫cut機，突然拉自己出來看playback，然後再拍wide shot，不斷進進出出，我在側邊就像一個愛慕他的後輩，盡量少跟他說話，因為他要兼顧很多事情。」

自己叫cut機 精神崩潰 作為導演的張家輝直言，「我冇得揀，做演員的我必須要遷就導演的我，同時演戲又要達到指標，所以我要好清楚要甚麼。」問到為何堅持自己叫cut機，他解釋，「一向都是副導叫roll我叫cut，我演完他們又不敢叫停，演得太長了。大佬呀，要拍快點，周身唔得閒，我知已拍夠就叫停，真係好精神崩潰地做。」對待自己就「快狠準」，拍謙仔的戲份則可慢慢來，執行上也符合家輝預期，他打趣問謙仔，「你一直都說想做導演，自己想清楚。」謙仔秒回，「我不會做埋演員，搞不掂。」

「追夢」追到駁尿袋 電影主題圍繞發夢，兩人異口同聲表示喜歡發夢，即使是噩夢也是一種抒發，「因為現實世界太多限制特別是都市人，有些秘密未必敢跟身邊的人，壓抑的東西可在夢中抒發，又不會傷害人，也是一個出口。」兩人也試過發重複的夢，謙仔透露，「經常發夢被追，又試過困在密室迷宮，走不出來。」家輝就嘗試解夢，指謙仔可能工作枯燥欠動力，同時又些心願未達成，他笑言曾發夢駕駛民航機，「可能我自覺好叻，揸飛機都不太難，我拉個掣就得。」 夢境世界，融合幻想與慾望的畫面，劉俊謙形容既是超現實卻又反映現實，有時也不捨得走出夢境，「有時覺得個夢好正，突然夜晚急尿醒了，即刻要再瞓，有時都可追返同一個夢。」張家輝即爆笑忠告，「你駁水袋，不用去廁所就可繼續嘛。」當謙仔笑到肚痛時，家輝突然又認真解說不想夢醒的原因，「有時也像演員拍一部戲，維持兩個月、三個月，好像忘卻現實世界，拍完會不想回到現實，就像在夢中開心過重歸現實。」