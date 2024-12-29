「超模」女星Dayle Haddon一氧化碳中毒亡 加國總理杜魯多發文悼念

加拿大「超模」兼女星Dayle Haddon，昨日被發現死在女婿演員Marc Blucas於賓夕凡尼亞州的家中，享年76歲。當地警方接獲911報案電話後，前往案發地點，發現Dayle Haddon昏迷不醒，而且已經停止了呼吸，而死因有待驗屍結果。

據悉，Dayle Haddon好大可能死於吸入過多一氧化碳，報道曾到該單位的兩名醫護人員和一名警察，因接觸過量一氧化碳而需要接受治療。警方正在調查事故原因，好大可能因為煤氣洩漏造成意外，慶幸屋內其他人並未受到影響。