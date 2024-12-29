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娛樂
2024-12-29 20:45:19

「超模」女星Dayle Haddon一氧化碳中毒亡 加國總理杜魯多發文悼念

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Dayle Haddon

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加拿大「超模」兼女星Dayle Haddon，昨日被發現死在女婿演員Marc Blucas於賓夕凡尼亞州的家中，享年76歲。當地警方接獲911報案電話後，前往案發地點，發現Dayle Haddon昏迷不醒，而且已經停止了呼吸，而死因有待驗屍結果。

據悉，Dayle Haddon好大可能死於吸入過多一氧化碳，報道曾到該單位的兩名醫護人員和一名警察，因接觸過量一氧化碳而需要接受治療。警方正在調查事故原因，好大可能因為煤氣洩漏造成意外，慶幸屋內其他人並未受到影響。

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)亦有發文悼念Dayle Haddon。 Dayle Haddon女兒Ryan Haddon與丈夫Marc Blucas。 「超模」時期的Dayle Haddon。

Dayle Haddon的女兒Ryan Haddon在社群媒體上寫道，「一位名叫Dayle Haddon的星光，已經在地球上消失了。在到了另一個地方，將比以往更加閃耀。她但力量強大，而且溫柔細膩，多的她的遺傳，我生來就有內在美和外在美。她已經完成她的旅程。」而加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)，亦有發文悼念Dayle Haddon

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Dayle Haddon七十年代己經成名，兩次入選Harper's Bazaar's「十大最美女人」榜，之後投身電影界，曾拍《歌羅夫人》、《北達拉斯球隊》、《Max Headroom 》及《暴力戰士》等電影，千禧年前才減少幕前演出。

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