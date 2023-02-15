「趙喜娜」全面進場？John Cena黑絲短裙look拍新戲

唔少人都知道由摔角手轉戰影壇嘅John Cena有個中文名叫「趙喜娜」，大隻佬叫阿娜確實好大反差，但係原來可以更衝擊！

早排John Cena去澳洲為新戲Ricky Stanicky開工，被拍到以格仔短裙襯黑絲再搭對有踭boot現身。需知道「娜哥」一身肌肉多麼的澎湃，喺黑絲若隱若現之下，見到人稱「絕對領域」嘅大腿位置爆晒肌，真係睇到人想揸緊拳頭，但就好切合「趙喜娜」呢個名。

同Zac Efron拍喜劇

呢套新戲Ricky Stanicky除咗有John Cena之外，仲有另一大隻男Zac Efron同黑人男星Jermaine Fowler。故事講3個男人20年前一時貪玩放火燒咗人地間屋，然後佢地為咗甩身，夾口供將罪名卸俾一個叫Ricky Stanicky但唔存在嘅人。20年後佢地三個嘅老婆覺得Ricky Stanicky呢個人相當有嫌疑，於是搵人扮Ricky Stanicky試探實情。暫時未知劇中情節點樣令「娜哥」有咁大突破，但係睇到呢個look都知，套戲係喜劇啦。

Ricky Stanicky由《綠簿旅友》(Green Book)導演Peter Farrelly自編自導，並且由Amazon投得，即係話有join Prime就有機會睇吓趙喜娜為咩黑絲上陣。

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