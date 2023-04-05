「足球女神」潘杰寧IG自爆已離婚︰現在的我是自在快樂的

用了一年多重組生活，砍掉重練，來回地獄又折返，像散落一地的拼圖，重新一塊一塊的拾起來，看人生、看自己、看家庭、看工作、看人際關係，仔細的再拼湊起來，實在有種浴火重生的感覺。現在的我好像才是真我，又好像是 version 2.0 的我，最重要的是，現在的我是自在快樂的。