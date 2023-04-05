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娛樂
2023-04-05 08:10:00

「足球女神」潘杰寧IG自爆已離婚︰現在的我是自在快樂的

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「足球女神」潘杰寧IG自爆已離婚 坦言浴火重生︰現在的我是自在快樂的。

「足球女神」潘杰寧IG自爆已離婚 坦言浴火重生︰現在的我是自在快樂的。

潘杰寧結束婚姻已有一段時間

被網民稱為「杰寧公主」嘅潘杰寧，上年世界盃ViuTV搵佢主持《90分鐘狂熱倒數》講波經，因為係球迷一名兼且做過主持多年，熟書之餘又有口才，令唔少觀眾欣賞。向來被稱為幸福人妻嘅「杰寧公主」，日前突然自爆已經離婚一段時間！潘杰寧喺IG出post交代，話自己一直搵最佳時機講離婚呢件事，而近半年都被問及婚姻，「大家都感覺我是一位幸福人妻。但事實卻是，我已結束了婚姻生活有一段時間。」

潘杰寧在IG出post交代已離婚。(潘杰寧IG)

潘杰寧在IG出post交代已離婚。(潘杰寧IG)

潘杰寧坦言離婚要處理法律手續之外，更需要處理情緒。

用了一年多重組生活，砍掉重練，來回地獄又折返，像散落一地的拼圖，重新一塊一塊的拾起來，看人生、看自己、看家庭、看工作、看人際關係，仔細的再拼湊起來，實在有種浴火重生的感覺。現在的我好像才是真我，又好像是 version 2.0 的我，最重要的是，現在的我是自在快樂的。

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離婚後刪除婚姻生活照

潘杰寧2020年同拍拖多年男友結婚，但佢而家已經將當時嘅婚姻生活照全部剷走。一副童顏嘅杰寧公主其實已經37歲，2007年佢參加有線嘅《我要成名》比賽而入行，後來加入有線主持《活得很滋味》，又因為係球迷而被派去主持足球節目。2011年潘杰寧離開有線，曾經成為OL，又去過英國working holiday，之後以自由身再次參與幕前工作。杰寧公主除咗做主持之外，仲係一名心理輔導師及心理學學士課程客席講師，當年高考佢拎住優異成績考入港大社會科學院，主修心理學。早幾年佢重返港大讀碩士，到2021年正式畢業。

潘杰寧2020年同拍拖多年男友結婚。 杰寧公主除做主持之外，還是一名心理輔導師及心理學學士課程客席講師。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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