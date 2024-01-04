《足球小將》作者高橋陽一宣布引退 預計4月「大結局」

日本著名漫畫《足球小將》作者高橋陽一，於今日(4日)宣布決定引退，將於4月為兩部連載作品劃下句號，但他仍會監督其他衍生作品。《足球小將》在日本及海外都大受歡迎，漫畫由1981年連載至1988年，相隔28年後，再宣布重新連載至今，全球售出超過9,000萬冊，動畫作則於1983年亮相。
作畫速度大不如前
63歲的高橋陽一，在集英社旗下最新一期的《週刊少年Jump》宣布引退決定，他提到︰「今年4月我將為目前兩部連載中的《足球小將》作品劃下句點，但此後我仍會持續監督相關的衍生作品。事實上我現在的健康狀況仍然很好，然而隨著我繼續創作漫畫，身體狀况隨年齡增長而下滑是不可避免的，我作畫的速度已大幅減慢了，更重要的是，我的視力也變差了，很難集中注意力。」他又指漫畫產業轉型電子化，對他來說極具挑戰性，種種因素令他認為2024年是引退的最好時機。
球壇巨星都係粉絲
《足球小將》講述戴志偉(大空翼)從小學六年級開始到進入職業足壇之間所發生的故事，其他主要角色還有小志強(日向小次郎)、若林源三、麥泰來(岬太郎)及三杉淳等。不少現實中的足球巨星如美斯、施丹、阿古路及托迪等，都曾表示自己是《足球小將》的讀者。據了解，正在連載的《足球小將：Rising Sun》及《足球小將：Memories》，均會在2024年4月完成最後一期後終結。