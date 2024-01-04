《足球小將》作者高橋陽一宣布引退 預計4月「大結局」

作畫速度大不如前

63歲的高橋陽一，在集英社旗下最新一期的《週刊少年Jump》宣布引退決定，他提到︰「今年4月我將為目前兩部連載中的《足球小將》作品劃下句點，但此後我仍會持續監督相關的衍生作品。事實上我現在的健康狀況仍然很好，然而隨著我繼續創作漫畫，身體狀况隨年齡增長而下滑是不可避免的，我作畫的速度已大幅減慢了，更重要的是，我的視力也變差了，很難集中注意力。」他又指漫畫產業轉型電子化，對他來說極具挑戰性，種種因素令他認為2024年是引退的最好時機。