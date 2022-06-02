迪士尼《救難小英雄》顛覆經典 大玩自嘲惡搞送驚喜

以經典迪士尼角色鋼牙與大鼻為藍本的電影《救難小英雄》(Chip 'n Dale: Rescue Rangers)已於Disney+獨家上線。別以為這是合家歡的童真大放送卡通，這次迪士尼「零包袱」挑戰創作底線，集合不同品牌角色如蟻俠、正義聯盟的蝙蝠俠與超人、超音鼠、小飛俠等大玩惡搞，打造另類「真．多元宇宙」，為觀眾送上四重驚喜。

三.玩味十足 電影加入品牌的經典角色，並則惡搞網絡的熱話，包括當年被譏笑造型十分核突的《超音鼠》Ugly Sonic；成長後崩壞黑化的大反派，在電影中從事盜版中心的《小飛俠》(Peter Pan)；以合海報取笑梅莉史翠普(Meryl Streep)貌似羅賓威廉斯(Robbie Williams)在《肥媽先生》(Mrs. Doubtfire)的60歲老婦；惡搞《Batman vs. Superman》為《Batman vs. ET.》；將MCU超級英雄蟻俠(Ant-Man)，改成極度受師奶歡迎的Aunt-Man；有雲迪素(Vin Diesel) 加入的「速度與激情」版本《救難小英雄》；日本經典漫畫《火影忍者》(Naruto)的主角渦卷鳴門等等。