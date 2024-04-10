逆天奇案2｜黃智賢操肌最難係忍口 自爆跟蔣祖曼床戲陸續有嚟

《逆天奇案2》一眾演員昨日(9日)到尖沙咀出席祝捷會，總監製劉豪豪在會上宣布劇劇首周跨平台直播收視錄得22.8點，成為黃金時段劇集冠軍，兼且在內地全網播放率更是十大之一。黃智賢與蔣祖曼在劇中這對CP進入同居階段，而早前姜大衛的出現，令不少人誤以為姜大衛想力追蔣祖曼，他們笑謂沒想到出來的效果會是這樣。

黃智賢蔣祖曼床戲未停過 對於有網民投訴二人太多床戲，黃智賢與蔣祖曼稱因為他們在劇中要展示同居生活，所以大部份時間都是在床上。他們在船上求婚的場口，成為網民的討論重點，二人表示因有上一輯在船上拍攝的經驗，加上大家早有默契。所以今次很順利，只用了一程船的時間，便完成整場求婚戲。