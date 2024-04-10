逆天奇案2｜黃智賢操肌最難係忍口 自爆跟蔣祖曼床戲陸續有嚟

《逆天奇案2》一眾演員昨日(9日)到尖沙咀出席祝捷會，總監製劉豪豪在會上宣布劇劇首周跨平台直播收視錄得22.8點，成為黃金時段劇集冠軍，兼且在內地全網播放率更是十大之一。黃智賢與蔣祖曼在劇中這對CP進入同居階段，而早前姜大衛的出現，令不少人誤以為姜大衛想力追蔣祖曼，他們笑謂沒想到出來的效果會是這樣。
黃智賢蔣祖曼床戲未停過
對於有網民投訴二人太多床戲，黃智賢與蔣祖曼稱因為他們在劇中要展示同居生活，所以大部份時間都是在床上。他們在船上求婚的場口，成為網民的討論重點，二人表示因有上一輯在船上拍攝的經驗，加上大家早有默契。所以今次很順利，只用了一程船的時間，便完成整場求婚戲。
操肌之後大受同事歡迎
黃智賢為新劇《武林》操出一身結實的肌肉，腹部更有一排朱古力，昨日所見他的狀態比起初次宣傳《逆天奇案2》時更fit。蔣祖曼大爆對方在新劇會有除衫場口，而且不少同事都要求要摸他的body。黃智賢說︰「真係好多人話要摸我！」蔣祖曼詐型不滿為何拍《逆天2》時，對方不好好操肌，黃智賢笑謂當時太懶，但其後發現如果可以操得好少少，相信效果更好看。他表示適逢收到《武林》的劇本，更令他下定決心操好線條。他稱整個操練最難是忍口，一定要控制飲食。