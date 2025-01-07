《造星》20強范浩賢相隔6年正式出道 獲周耀輝李慧詩力撐

曾參加首屆《全民造星》並躋身20強的范浩賢(Neal)，曾與MIRROR成員邱士縉(Stanley)同屬A組，完賽後一度退居幕後做填詞人，等了6年才正式以唱作人身份出道，今年推出首支單曲《光之丘》，他解釋，「當年參加《造星》唔係諗輸贏問題，而係想喺過程中，搵到自己有乜嘢可以做得更加好，要再去學習、改善。呢幾年真係花咗好多時間再改進，我覺得而家係最適合嘅時間，去將歌曲同埋歌詞擺埋一齊，去話俾人知我而家係一個唱作人，我想用一首代表自己而家心聲嘅作品，向大家再一次介紹自己，我係一個點樣嘅唱作人。」Neal獲得恩師周耀輝、填詞人喬靖夫、單車運動員李慧詩、網紅娜姐等拍片力撐。

曾為胡鴻鈞《偉業街》及6號@RubberBand《太空糖》等填詞的Neal，其實Neal讀大學時已跟隨殿堂級填詞人周耀輝學填詞，二人至今亦師亦友，所以在推出《光之丘》前，他特別讓周耀輝先聽為快，Neal道：「我有俾個mix耀輝聽，佢淨係話：『好聽』，冇再講其他特別嘅說話。我覺得係好事，因為我認識嘅耀輝，如果佢覺得麻麻地，會話：『得唔得㗎？』佢冇咁講，我諗過到關啦，聽到份詞應該唔會覺得哽耳。」

Neal指起初聽《光之丘》demo已聯想到《數碼暴龍》裡主角太一與亞古獸每次面對打不贏的對手，有危機時才能夠進化的場面，所以他便以動漫當中，故事最初發生的地點東京光之丘為歌曲命名，引伸到「光之丘」是代表著支撐精神與信念的地方，憑藉永不言敗的意志，聚集力量，創造燦爛的去向。