《造星 V 》陳鴻翔舉行首個個唱邀小肥任嘉賓 大讚口罩小姐寶欣1000分女友 

《全民造星V》晉身30強的Mark Chan(陳鴻翔),昨晚(8日)於 deHUB+ 舉行首個個人音樂會《Nice to see you》。Mark 以參賽 Pre-round 自創入選歌曲《Friendzone Man》 為開場歌曲,而他的第 2 首全新原創英文歌《Sunset》在音樂會首度曝光! Mark分享:「今次是我第一次的個人音樂會,回想中四時第一次踏上台 板唱歌,當時歌唱比賽選了周杰倫的《彩虹》,那時候十分緊張, 唱得怎樣也忘記了, 只記得有很多掌聲! 我就在那個時候愛上了表演的感覺,希望可以透過唱歌與聽眾同悲 同喜,有一天可踏上紅館的舞台,唱歌給大家聽。雖然現在與紅館的規模有點距離,但我 相信已經 on the right track。」