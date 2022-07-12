熱門搜尋:
C觀點 安倍晉三 雷神奇俠4 倪匡逝世 故宮文化博物館 報稅 新盤 姜濤 周顯 牙科街症
返回
娛樂
2022-07-12 11:41:34

《造星III》冠軍「折骨BEN」推出道歌《粉身碎骨》 拍MV初吊威也克服畏高

分享：
「折骨BEN」自言克服畏高，成就解鎖。 「折骨BEN」為出道歌《粉身碎骨》拍MV，初次吊威也克服畏高。

《全民造星III》冠軍的「折骨舞」稱冠的趙祥誠(BEN)正式加盟寰亞唱片，今年以歌手身份正式出道，推出首支單曲《粉身碎骨》，Ben在新歌MV中除了跳舞，還加入武術元素和，本身畏高的他更挑戰吊威也，成訧解鎖克服恐懼。

新歌壯烈和淒美

BEN說：「《粉身碎骨》呢首歌係講一個人，為咗鍾意嘅人或事去到好盡，甚至粉身碎骨，好壯烈和淒美嘅感覺。第一次聽到首歌嘅Demo時，感覺好舒服，尤其是副歌部份，而且rap嘅詞同我嘅意念和跳舞好有關聯。」第一次擁有真正屬於自己的歌曲和MVBEN表示好興奮，他說：「以前參加比賽時都係團體合作，而今次MV由歌曲到所有場景、服裝，台前幕後都係為我而做，感覺好『正』！我要非常多謝所有工作員和設計今次MV故事嘅團隊，辛苦晒大家！」

Ben在《粉身碎骨》MV中，與女飛賊爭奪寶物。 Ben形容新歌壯烈和淒美。 Ben在新歌MV化身奪寶飛賊。

成就解鎖感興奮

《粉身碎骨》MV中，BEN與女飛賊爭奪寶物，在布置成鳥居的場景大打出手，初嘗吊威也滋味的他說：「下半身被威也戚住，大髀位有啲痛，加上我本身有畏高，心情好緊張。有啲動作以為自己OK，但其實係NG，吊住嘅時候因為手腳都離地，頸和腰都要更加出力，為咗做啱表情，我忘記咗畏高嘅恐懼。雖然吊威也超級難，但自小睇古裝劇、電影、科幻戲，見到演員吊威也，我一直都好想嘗試，今日終於成就解鎖！」

Ben在《粉身碎骨》MV中，加入武術元素。 有舞蹈底子的Ben吊威也克服畏高感興奮。
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受