《造星III》冠軍「折骨BEN」推出道歌《粉身碎骨》 拍MV初吊威也克服畏高

獲《全民造星III》冠軍的「折骨舞」稱冠的趙祥誠(BEN)，正式加盟寰亞唱片，今年以歌手身份正式出道，推出首支單曲《粉身碎骨》，Ben在新歌MV中除了跳舞，還加入武術元素和，本身畏高的他更挑戰吊威也，成訧解鎖克服恐懼。

新歌壯烈和淒美 BEN說：「《粉身碎骨》呢首歌係講一個人，為咗鍾意嘅人或事去到好盡，甚至粉身碎骨，好壯烈和淒美嘅感覺。第一次聽到首歌嘅Demo時，感覺好舒服，尤其是副歌部份，而且rap嘅詞同我嘅意念和跳舞好有關聯。」第一次擁有真正屬於自己的歌曲和MV，BEN表示好興奮，他說：「以前參加比賽時都係團體合作，而今次MV由歌曲到所有場景、服裝，台前幕後都係為我而做，感覺好『正』！我要非常多謝所有工作員和設計今次MV故事嘅團隊，辛苦晒大家！」