《造星III》旨呈自編自導自演兼玩命 拍撞車場口親身上陣周身瘀晒

《全民造星III》鄺旨呈自編自導自演的微電影作品《哪個空間；那個事件；哪個人》參加第11 屆微電影「創＋作」 支援計劃（音樂篇）項目，他邀請了《造星V》好友鄧家杰一齊參與拍攝。Kakit扮演他的心魔，需要上山下海，而旨呈更要應付撞車場口，親身上陣的他被撞數十次，更搞到周身瘀！

撞到飛起只為廿秒畫面 旨呈的作品《哪個空間；那個事件；哪個人》在今屆微電影「創＋作」 支援計劃（音樂篇）大受歡迎。故事內容懸疑又陰森，影片運用了不少特效、更有爆破、燒車等場口，畫面非常豐富。旨呈在片中扮演育有一女的子傑，但因為一場交通意外，女兒離世，而他則陷入昏迷，期間他與自己的心魔不停交戰。他在片中一場長約20秒的撞車片段，見到他整個人被撞到飛起，而且從不同角色拍攝，估計他至少被撞超過5、6次才換到這場20秒的場口。

絕對玩命拍攝 旨呈表示在ViuTV的工作時間，令他萌生做導演的興趣，於是去了試寫劇本參與今次計劃。他坦言很幸運地成功入圍獲得24萬元的資助，促成《哪個空間；那個事件；哪個人》的誕生。他表示今次請來《一秒拳王》的動作指導梁博恩主導撞車場口，「自己由細睇港產片大，通常都係車撞車，好少人被車撞到嘅畫面，於是同博Sir構思真撞車場口，但因為冇咩資金，用唔到替身或者靠CG效果，所以自己要親身上陣。真係玩命！次次都好似被架車撞過嚟，撞完成身都黑晒，手手腳腳都瘀晒！」