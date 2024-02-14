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娛樂
2024-02-14 18:06:48

《造星III》旨呈自編自導自演兼玩命 拍撞車場口親身上陣周身瘀晒

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旨呈自編自導自演的微電影獲得不少好評。

《全民造星III》鄺旨呈自編自導自演的微電影作品《哪個空間；那個事件；哪個人》參加第11 屆微電影「創＋作」 支援計劃（音樂篇）項目，他邀請了《造星V》好友鄧家杰一齊參與拍攝。Kakit扮演他的心魔，需要上山下海，而旨呈更要應付撞車場口，親身上陣的他被撞數十次，更搞到周身瘀！

旨呈與Kakit到礦洞拍攝超過10多小時。

撞到飛起只為廿秒畫面

旨呈的作品《哪個空間；那個事件；哪個人》在今屆微電影「創＋作」 支援計劃（音樂篇）大受歡迎。故事內容懸疑又陰森，影片運用了不少特效、更有爆破、燒車等場口，畫面非常豐富。旨呈在片中扮演育有一女的子傑，但因為一場交通意外，女兒離世，而他則陷入昏迷，期間他與自己的心魔不停交戰。他在片中一場長約20秒的撞車片段，見到他整個人被撞到飛起，而且從不同角色拍攝，估計他至少被撞超過56次才換到這場20秒的場口。

絕對玩命拍攝

旨呈表示在ViuTV的工作時間，令他萌生做導演的興趣，於是去了試寫劇本參與今次計劃。他坦言很幸運地成功入圍獲得24萬元的資助，促成《哪個空間；那個事件；哪個人》的誕生。他表示今次請來《一秒拳王》的動作指導梁博恩主導撞車場口，「自己由細睇港產片大，通常都係車撞車，好少人被車撞到嘅畫面，於是同博Sir構思真撞車場口，但因為冇咩資金，用唔到替身或者靠CG效果，所以自己要親身上陣。真係玩命！次次都好似被架車撞過嚟，撞完成身都黑晒，手手腳腳都瘀晒！」

為日後執導添強心針

他更展示當日拍攝撞車場口的傷勢，完成是無忽好肉，「好幸運博Sir搵咗成家班幫手拉威哋，先至完成到呢個好震撼嘅場口。」拍攝當日，旨呈被多條威哋吊起，並需在私家車駛過來時，整個人需要在車上翻幾翻。最後經過數十次的「撞車」，旨呈才成功收工，他說︰「其實成個過程，我真係被撞到飛起，我媽知道之後，鬧到我飛起，佢狂鬧『我生咗個仔咁多年，你都未報答我、孝順父母呀！你就撞到咁！』我知佢係心痛嘅，想喺呢度多謝媽咪！」他希望影片可以勝出今次比賽，之後再下一城拍一部完整的電影。

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