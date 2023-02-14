《造星IV》黃斯琪CK情人節出歌送父親 毋懼寒風抵冷拍MV

《全民造星IV》出身的CK(黃斯琪)，繼上年自組女團STRAYZ獲得「叱咤新力軍組合 - 銅獎」後，今年乘勝追擊單飛推出首支單曲《little girl》，MV於今日情人節上架，作為贈予爸爸的情人節禮物。

抵冷拍 MV

CK於凌晨開始拍攝拍MV，拍攝團隊要在15小時內橫跨中環、欣澳、薄扶林等數個地點取景，必須爭分奪秒。當日天氣相當寒冷，CK需穿著單薄衣服拍攝，其中一個全白造型，更要大露背示人：「嗰日真係好凍，係嗰個星期最凍嘅一日。我唯一解決方法就係將暖包痴哂係件衫有布、可以遮到嘅位去抵禦寒風。」

CK在MV裡加入不少個人跳舞編排，並首次在凌晨於中環行人隧道跳舞，希望透過舞蹈表達不同層次的感情。她笑言首次「曲風喺我擅長同喜愛嘅R&B，配合導演好artistic (藝術感)嘅拍攝手法，會好期待成品，希望大家聽歌同睇MV時會接收到當中情感。」