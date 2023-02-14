《造星IV》黃斯琪CK情人節出歌送父親 毋懼寒風抵冷拍MV

抵冷拍MV
CK於凌晨開始拍攝拍MV，拍攝團隊要在15小時內橫跨中環、欣澳、薄扶林等數個地點取景，必須爭分奪秒。當日天氣相當寒冷，CK需穿著單薄衣服拍攝，其中一個全白造型，更要大露背示人：「嗰日真係好凍，係嗰個星期最凍嘅一日。我唯一解決方法就係將暖包痴哂係件衫有布、可以遮到嘅位去抵禦寒風。」
CK在MV裡加入不少個人跳舞編排，並首次在凌晨於中環行人隧道跳舞，希望透過舞蹈表達不同層次的感情。她笑言首次「曲風喺我擅長同喜愛嘅R&B，配合導演好artistic (藝術感)嘅拍攝手法，會好期待成品，希望大家聽歌同睇MV時會接收到當中情感。」
呼籲大家勇於向至親表達愛意
有說「女兒是爸爸前世的情人」，外表硬朗的CK提到《little girl》是送給爸爸的禮物時亦不禁流露小女孩般的羞澀。「我想透過作品表達對爸爸嘅愛，雖然我已經大個女，但係我仍然係佢嘅小女孩。」CK坦言與爸爸之間縱然互相愛惜，但「我愛你」三隻字也不是常常掛在嘴邊或輕易說出口，《little girl》成為了父女間的一個親密連繫及見證。
MV導演設計了3個角色去表達時間和愛，雖然故事創作源自CK與父親的自身感情，但同時都反映這世代裡都市人不擅長表達情感這通病。CK透露爸爸長期在外地工作，這幾年更因為疫情而聚少離多，前陣子更突然發現爸爸的身體狀況大不如前，希望透過新歌提醒大家要珍惜眼前人，把握時間向父母表達愛意。