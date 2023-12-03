《造星V》「做工佬」Ritchie孖Chit推新歌《雞蛋仔格仔餅》 以地道小食記錄香港回憶

《全民造星V》的馬來西亞參賽者「做工佬」Ritchie(梁瑋城)與同為海外參賽者、來自美國的Chit Wong(黃哲)正式進軍香港樂壇，推出首支合唱單曲《雞蛋仔格仔餅》，以地道小食記錄他們對香港的回憶。兩人日前現身尖沙咀重慶大廈附近，見證首個MV戶外播放宣傳，於街頭busking，獻唱多首粵、國語及英文歌，大批「工友」(Ritchie Fans)和「哲學家」(Chit Fans)到場支持，場面熱鬧。Ritchie粉絲更自資於尖沙咀重慶大廈外牆的巨型LED wall，連續14日播放《雞蛋仔格仔餅》MV以作應援。Ritchie見證人生第一次喺戶外大螢幕出現，大感震撼。

新歌MV兩日內破10萬次 瀏覽 Ritchie雖於《造星V》20強止步，但憑其勤力用心的「做工佬」形象，成功吸納大批香港樂迷，促使他繼續邊唱邊做工，與Chit推出合唱歌《雞蛋仔格仔餅》，原來創作靈感源自參賽的回憶，「當時我哋日日都經過一間賣雞蛋仔同格仔餅嘅鋪頭，但係我哋為咗keep fit，唔敢成日食，不過呢個係我哋對香港第一個好深刻印象嘅食物。完咗個節目之後，我哋好快就夾埋寫歌，有次企喺嗰間鋪出面，見到『格仔餅一個十五蚊』就擺落歌詞入面，我哋想寫啲好生活化嘅嘢落去。」早前兩人更於彩虹邨及旺角街頭拍攝MV，以香港地道文化融入歌曲。MV於上周四(11月30日)首播後，短短2日已衝破10萬次瀏覽量。