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娛樂
2023-12-03 19:32:50

《造星V》「做工佬」Ritchie孖Chit推新歌《雞蛋仔格仔餅》 以地道小食記錄香港回憶

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《造星V》「做工佬」Ritchie孖Chit見證新歌《雞蛋仔格仔餅》 MV在戶外大屏幕首播。

《造星V》「做工佬」Ritchie孖Chit見證新歌《雞蛋仔格仔餅》 MV在戶外大屏幕首播。

《全民造星V》的馬來西亞參賽者「做工佬」Ritchie(梁瑋城)與同為海外參賽者、來自美國的Chit Wong(黃哲)正式進軍香港樂壇，推出首支合唱單曲《雞蛋仔格仔餅》，以地道小食記錄他們對香港的回憶。兩人日前現身尖沙咀重慶大廈附近，見證首個MV戶外播放宣傳，於街頭busking，獻唱多首粵、國語及英文歌，大批「工友」(Ritchie Fans)和「哲學家」(Chit Fans)到場支持，場面熱鬧。Ritchie粉絲更自資於尖沙咀重慶大廈外牆的巨型LED wall，連續14日播放《雞蛋仔格仔餅》MV以作應援。Ritchie見證人生第一次喺戶外大螢幕出現，大感震撼。

「做工佬」Ritchie孖Chit推出合唱歌《雞蛋仔格仔餅》。 「做工佬」Ritchie孖Chit在尖沙咀busking，並唱新歌《雞蛋仔格仔餅》。

新歌MV兩日內破10萬次瀏覽

Ritchie雖於《造星V》20強止步，但憑其勤力用心的「做工佬」形象，成功吸納大批香港樂迷，促使他繼續邊唱邊做工，與Chit推出合唱歌《雞蛋仔格仔餅》，原來創作靈感源自參賽的回憶，「當時我哋日日都經過一間賣雞蛋仔同格仔餅嘅鋪頭，但係我哋為咗keep fit，唔敢成日食，不過呢個係我哋對香港第一個好深刻印象嘅食物。完咗個節目之後，我哋好快就夾埋寫歌，有次企喺嗰間鋪出面，見到『格仔餅一個十五蚊』就擺落歌詞入面，我哋想寫啲好生活化嘅嘢落去。」早前兩人更於彩虹邨及旺角街頭拍攝MV，以香港地道文化融入歌曲。MV於上周四(1130)首播後，短短2日已衝破10萬次瀏覽量。

「做工佬」Ritchie孖Chit在尖沙咀busking，並與粉絲合照。 「做工佬」Ritchie孖Chit在尖沙咀busking，並唱新歌《雞蛋仔格仔餅》。

獲導師韋羅莎隔空打氣 期待與馮允謙師徒合作

RitchieChit回想造歌的過程，笑指創作是最簡單的部份，反而派歌到不同社上平台比想像中不同，Chit說：「原來要寫自我介紹，又要擺啲靚靚仔仔嘅相，雖然唔係好難，但係我哋事前完全無諗過要準備呢啲。」Ritchie表示是很特別的體驗，尤其自己在馬來西亞做工，現在要以歌手身份介紹自己，仍然在適應緊期。他們又感謝韋羅莎隔空打氣，Ritchie說：「我哋都未send首歌畀佢，佢已經上網聽咗，好多謝佢咁支持我哋。之後都想send首歌畀Jay Fung(馮允謙)，最好梗係可以同佢一齊寫首廣東歌啦，參加《造星》嗰陣同佢都好friend，希望有機會同佢合作就好。」

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