《造星V》參賽者Kakit同Taco預告有搞作 XODIAC襲港兩日最想食米線

《全民造星V》參賽者鄧家杰(Kakit)和黃泓祖(Taco)，以及XODIAC兩位香港成員，今日(16日)到尖沙咀出席運動品牌活動，同場還有NBA球星Donovan Mitchell、COLLAR、譚旻萱、吳林峰、Phoebus@ P1X3L、許賢及蘇豪等。

Kakit表示剛忙完《全民造星V Summer Live》，稍後會跟不同歌手藝人一齊出下片及出席活動。問到與哪些藝人合作出片，Kakit就大耍太極，他稱因為仍在構思中，拍接及剪接需時，影片預告兩個月後會面世。提到他在《Summer Live》受傷，Kakit表示在彩排時擦損了膝蓋，只是皮外傷，但沒有影響他的演出。

Taco稱很開心可以跟Donovan Mitchell見面，希望可以拿件波衫給對方簽名。Taco表示上半年一直忙於比賽，現在會花多些時間做音樂，曲風會比較易入耳，先跟大家拉近距離，又稱跟《造星V》的參賽者再見面時，自覺時光過得很快，見到大家都為自己的夢想進發。問到他的工作動向，會跟哪些公司簽約，他稱現階段只想跟自己音樂夥伴做音樂，也要看有沒有公司喜歡他，只要不阻他做音樂，可以試試其他範疇的工作。他稱現時要學習如何與fans相處，最大福利是「覆機」，問到他是指「腹肌」還是「回覆電話」，他笑言自己沒能力騷肌。

留港2日最想食米線

K-POP男團XODIAC兩位香港成員LEO(李傲賢)和SING(麥駿昇)回港出席活動。他們先以韓語跟大家打招呼，並透露很期待出席《2023 釜山 One Asia Festival》，與隊友都密鑼緊鼓準備。他們表示今次是出道以來首次回港，很掛念香港的食物，特別想吃米線。問到XODIAC會否考慮出廣東歌，他們表示會跟公司爭取下。

LEO和SING稱在韓國生活的日子久了，加上長期以韓語跟隊友溝通，現時可以說流利韓語，笑言現時講廣東話有些生疏。他們稱會在港逗留兩天，可以跟家人見面。