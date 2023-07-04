《造星V》民選三甲Kakit 孖尹光阿正撈米線吸金

《全民造星V》十強人選19歲的鄧家杰(Kakit)，除了折骨舞吸睛外，一身肌肉同樣殺食，加上真誠兼搞怪個性，一直深得一眾姐姐歡心。Kakit以集跳舞、rap及演戲於一身的AI題材《Who am I》，於《全民造星V》比賽中作為表演項目，令網友刮目相看，雖然敗給馬來西亞Ash，但Kakit依然真誠地為隊友送上祝福，更淚流滿面，令一眾姐姐隔著螢幕陪他喊濕幾個枕頭，更獲大批網友激讚Kakit表演出色，絕對值得晉級十強，甚至留言高呼：「還我Kakit！」

Kakit 廟街跳舞獲尹光應援

在網上專頁的全民投票中，Kakit更成為「觀眾投票20強民意排名」中得到第三名，他亦開心轉發並留言說：「Thank you all！開心過真係攞第三！」「一喊傾城」的Kakit，今日上載到廟街拍攝的跳舞短片，更以「廟街歌王」尹光的最新洗腦歌《掂呀》做背景音樂，Chill爆廟街！Kakit 更在貼文提到： 「呢兩日面對海量式嘅安慰同鼓勵……我想同大家講聲……我！掂呀！」除了「折骨小鮮肉」鮮度十足外，想不到連「真．尹光」也有留言，並說：「喂喂細路，就算條路有幾撠 都相信有奇蹟！俾多啲信心自己、繼續努力！嚟緊星期三約你去中環譚仔，到時我同正姐 @903ahjeng 教你點撈，你就撈乜都掂呀！」