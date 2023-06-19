《造星V》訪問(上)｜KC黃家灝想與女友Win Win組團出道？ 王鋒揀男團：有班人扶持壓力較小

ViuTV王牌選秀節目《全民造星》系列，每屆必成為城中熱話，今年來到第五屆也不例外。其中5位參賽者包括99號KC(黃家灝)、1號王鋒、21號瑞銘(王瑞銘)、49號Adams(何居倬) 和79號Kakit(鄧家杰)，備受網民關注。早前五子接受本報專訪，大熱的KC大方談起Win Win(楊安妮)男友身份，笑言曾想過與女友組團出道，形容很耐人尋味。

各有背景 毋須摒棄 KC早於參賽前已曾在ViuTV的節目亮相，他坦言，「以我認知，較多網民認為公司已簽我，實質只是巧合，絕唔係鋪路報名參加《造星》。」但他承認，女友是藝人，確實是較高機會涉獵公司的工作，人氣亦較高，但絕非甚麼靠關係上位，他續說，「我唔覺得參賽就要從零開始，摒棄人氣，其實每個人各有不同背景，觀眾不須太計較，我深信大家會視乎能力作判斷。」旁邊的王鋒認為KC的人氣跟實力有關，「我欣賞KC的腦袋，他的想法很創新，單看pre round比賽的表演，結合Beatbox與達哥潮文，簡直是神作。」看來古靈精怪的KC預告曾在面試時落淚，他預告在往後比賽將會真情流露，展現較情緒化的面向。

王鋒望展現唱歌實力 精於跳Locking(鎖舞)的王鋒是另一大熱，不過網民對其印象卻麻麻，直指Locking 代表已有Lokman和阿Gao，毋須再多一位，加上早前被阿澤指在dance battle中擅改舞步，被封為「王鋒尾後針」，終要在社交平台公開致歉。王鋒相信路遙知馬力，「長遠而言，大家總會看到表演者的魅力。」作為跳舞為主的參賽者，他希望打破大眾的既定印象，「很想讓大家知道我也有busking，希望大家看到我唱歌的一面。」事實上，他在小組演唱《窮人的薔薇》時，就獲評判點名讚唱得好，至於會否如外傳消息，與KC雙雙晉身10強，真要放長雙眼看。 Kakit 自認黐線 善於跳折骨舞的Kakit跟王鋒同樣面對「珠玉在前」的問題，當《造星III》冠軍「折骨Ben」(趙祥誠)已是折骨舞的代表，Kakit在pre round演出以「爆肌」突圍，他自言，「我係好黐線好癲的人，我表演項目的癲，令我有信心可吸引觀眾眼球。」Kakit能以19歲之齡考入香港演藝學院，被網民看高一線，卻成為了無形壓力，「我會努力證明，不止是單單扭曲手腳，而是為這些動作賦予意義，以折骨舞來點睛。」

瑞銘想改善不友善氣場 或許，已習慣被傳媒標籤，與其執著住拒絕，倒不如幽默面對。瑞銘索性自我介紹道，「被人指似Tyson Yoshi，銀白色頭髮的一位，甚麼也不太擅長，但會努力學習唱歌跳舞，成為更加好的男偶像。」作為準出道的藝人，他已做好心理準備面對負評，「很多網民都批評我唱歌難聽，或者表現造作，都是很有攻擊性的批評，但我也會主動去看。」對於被指態度差，瑞銘坦言有改善空間，「新識的朋友都認為我不易親近，經常令人覺得不太友好，這氣場需要改善。」 Adams 展現不一樣的溫柔 Adams也是另一位跳得之人，不過溫柔的氣質卻有別於大眾既定印象，他坦言，「很多人會攻擊我的性格特質，不夠剛烈剛強，參加《造星》已預料要面對這類的評論，因為不止大眾，從小到大都聽到。」參賽正好讓他發掘自我，展現不一樣的溫柔面向，「若你問我，男生並非只有一種，希望大家藉這節目去了解我，認識不同感覺的演出和性格的人。我可以保證，我會嘗試不同風格。」