《造星V》陳鴻翔舉行首個個唱邀小肥任嘉賓 大讚口罩小姐寶欣1000分女友

《全民造星V》晉身30強的Mark Chan（陳鴻翔），昨晚(8日)於 deHUB+ 舉行首個個人音樂會《Nice to see you》。Mark 以參賽 Pre-round 自創入選歌曲《Friendzone Man》 為開場歌曲，而他的第 2 首全新原創英文歌《Sunset》在音樂會首度曝光! Mark分享:「今次是我第一次的個人音樂會，回想中四時第一次踏上台 板唱歌，當時歌唱比賽選了周杰倫的《彩虹》，那時候十分緊張， 唱得怎樣也忘記了， 只記得有很多掌聲! 我就在那個時候愛上了表演的感覺，希望可以透過唱歌與聽眾同悲 同喜，有一天可踏上紅館的舞台，唱歌給大家聽。雖然現在與紅館的規模有點距離，但我 相信已經 on the right track。」

Mark邀請了實力派歌手小肥擔任嘉賓，一同合唱出《逼得寵物太緊》及《青春頌》，觀眾情緒相當高漲。小肥笑稱 Mark令他「濕哂」，補說全因《逼得寵物太緊》的演唱部份，Mark需要高音演出唱出原唱吳雨霏的部分，替 Mark太緊張，手汗太多「濕哂」而已。

Mark更大談與小肥的結緣經過，並透露小肥是他第一個認識的出道歌手。「有次我在旺 角東 Busking後，突然收到小肥在 IG的讚賞和鼓勵!當時還未入行的我，感到非常意外， 因為音樂的緣故，我倆漸漸成為朋友，可惜一直未有機會合作，直至今次舉行個人音樂會， 我便馬上邀請小肥做嘉賓，因為真的好想和小肥 jam歌!」