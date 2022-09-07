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娛樂
2022-09-07 17:47:16

《過時·過節》Edan呂爵安及Anson Lo盧瀚霆首入圍釜山影展 呂爵安：從影以來最困難角色

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Edan在《過時·過節》與毛舜筠、謝君豪和談善言合演家人。 Edan與Anson Lo繼劇情《大叔的愛》後，在電影《過時·過節》再合作。

由影后毛舜筠、影帝謝君豪與MIRROR成員Edan(呂爵安)Anson Lo(盧瀚霆)等合演的電影《過時．過節》(Hong Kong Family)，獲選成為本屆釜山國際電影節之參展電影，並於10月初在當地舉行世界首映。此片是Edan首部打入韓國影展之主演作品，他形容：「從影以來遇過最困難的角色。」電影將於1124日在香港公映。

Edan表示《過時·過節》是從影以來最難演角色。 毛舜筠繼《阿媽有咗第二個》後，在《過時·過節》再演鏡仔Edan的母親。

Edan感激毛舜筠循循善誘

《過時·過節》由新銳導演曾慶宏執導，以自身家庭經歷為故事主軸，道盡家人之間的溝通和相處。電影有毛姐與謝君豪兩位好戲之人坐鎮，夥拍年輕演員包括Edan、袁澧林、談善言及Anson Lo等合演。講述一家人經歷「混亂冬至飯局」後，上至外婆馮素波，下至弟弟Edan和表妹袁澧林都各懷心結，眾人不知道該如何面對內心的傷口，家庭關係瀕臨崩解。演出經驗尚淺的Edan表示：「我今次在《過時．過節》中的角色叫『阿陽』，是從影以來遇過最困難的角色，非常真實，需要很深入去表現內心的多重感受。幸得劇組上下和前輩毛姐的循循善誘，鼓勵我在演出上作出不同嘗試，因此參與這部電影對自己是很大的磨練，令我非常期待電影上映。」

談善言亦有份演《過時·過節》。 《過時·過節》講述一家人經歷「混亂冬至飯局」後，各懷心結。

釜山影展作世界首映

電影獲選為本屆釜山國際電影節之參展電影，導演曾慶宏屆時將親身飛往當地出席世界首映與觀眾見面。曾慶宏曾憑短片《木已成舟》曾打入釜山競賽放映，但因疫情未能親身出席，事隔兩年，這次帶著首部長片《過時．過節》到釜山舉行世界首映，他感謝台前幕後所有人，電影將在接下來數月參與各大影展，並於年底在香港公映，希望更多的觀眾能夠在這部家庭電影中找到共鳴。

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