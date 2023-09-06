《邪惡根本不存在》揚威威尼斯影展 濱口竜介獲8分鐘掌聲致敬

曾憑《睡著吻別 醒來抱擁》、《偶然與想像之輪》揚威多個國際影展的日本導演濱口竜介，新作《邪惡根本不存在》今早在威尼斯影展上首映，獲得了外國媒體高度讚揚，更稱他為「充滿驚喜的天才，帶著一部觸動心靈的佳作回歸」。

濱口竜介帶著電影中的演員，包括渋谷采郁、小坂竜士、大美賀均、西川玲，以及負責配樂的石橋英子都踏上威尼斯影展的紅氈，受到外國媒體熱情歡迎。而《邪惡根本不存在》的故事講述一對父女在東京附近山村的生活，本來過著安靜自然的日子，但某天村中傳出開發商計劃將森林轉變為豪華露營區，這意外地打亂了居民的生活，同時也破壞了生態環境，整部電影以人與大自然的關係做題材。

有望爭奪最高榮譽金獅獎

濱口竜介談到片名背後含義時，坦言其實並沒有太大的意義，只是在拍攝過程中，自然而然地浮現出來的。談到電影的拍攝原因，他說：「現今社會對談話的尊重，已經不復存在，因此我選擇把這個議題拍成電影。」至於片中是否真的存在「邪惡」，濱口竜介表示，「觀眾需要自己細細品味，才能得出結論。」對於外媒對電影的結局感到困惑，他稱在撰寫劇本時，他只知道電影的故事不能沉悶。

當《邪惡根本不存在》播放完畢後，贏來全場觀眾起立長達8分鐘的掌聲，由於電影屬於競賽單元影片，有望在9月9日角逐影展的最高榮譽金獅獎。