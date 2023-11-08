鄧佩儀近況｜素顏示人仙氣不再？ 加拿大學士畢業 無意返香港發展

華裔小姐2013年冠軍鄧佩儀（Gloria）是近年TVB力捧上位花旦之一，2021年更首次擔正《換命真相》女一，但之後就被傳出與同劇演員鬧不和等而被公司「雪藏」，但其實佢唔係被雪藏，只係向公司請假重返校園讀書進修。鄧佩儀不時於社交網站更新近況，近日Gloria上載兩張專注影相嘅側面近照，相中嘅佢打扮非常樸素，上身著上黑色吊帶背心配上oversize嘅格仔襯衫，下身就著上深灰色貼身牛仔褲及黑色長靴，不過仔細一睇嘅話，佢係以素顏上陣，面色疑被天色影響而顯得灰暗，狀態略為跌watt，有傳媒指她仙氣不再。 ▼ 鄧佩儀近2個Post ▼

鄧佩8歲時移民到加拿大，考入UBC主修市場學，畢業後回流返香港。12年Gloria參選《溫哥華華裔小姐》奪冠軍，其後再代表溫哥華參選2013年度國際中華小姐競選獲得冠軍，從而加入娛樂圈。加入TVB後，Gloria隨即參與劇集拍攝，喺14年劇集《點金勝手》中飾演黃宗澤妹妹，不過就被指演技生硬被瘋狂劣評。之後，佢參與唔少劇集拍攝，例如《幕後玩家》、《超時空男臣》及《鐵馬戰車》等等。 隨住加入TVB演出日子越耐，Gloria演技都開始備受肯定，好似憑《鐵探》飾演臥底探員Kay 及《降魔的2.0》飾演「降魔富二代」施萊斯Liz。2021年更首次擔正《換命真相》女一，不過之後佢向公司請假重返校園，兼返回加拿大探望家人，於當地著名學府英屬哥倫比亞大學（UBC）尚德商學院修讀工商管理學士學位，同時修讀有關電影製作嘅課程。