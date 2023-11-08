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娛樂
2023-11-08 11:35:37

鄧佩儀近況｜素顏示人仙氣不再？ 加拿大學士畢業 無意返香港發展

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鄧佩儀近況｜素顏示人仙氣不再？ 加拿大學士畢業 無意返香港發展

鄧佩儀近況｜素顏示人仙氣不再？ 加拿大學士畢業 無意返香港發展

華裔小姐2013年冠軍鄧佩儀（Gloria）是近年TVB力捧上位花旦之一，2021年更首次擔正《換命真相》女一，但之後就被傳出與同劇演員鬧不和等而被公司「雪藏」，但其實佢唔係被雪藏，只係向公司請假重返校園讀書進修。鄧佩儀不時於社交網站更新近況，近日Gloria上載兩張專注影相嘅側面近照，相中嘅佢打扮非常樸素，上身著上黑色吊帶背心配上oversize嘅格仔襯衫，下身就著上深灰色貼身牛仔褲及黑色長靴，不過仔細一睇嘅話，佢係以素顏上陣，面色疑被天色影響而顯得灰暗，狀態略為跌watt，有傳媒指她仙氣不再。

鄧佩儀近2個Post

鄧佩儀在灰暗的天氣下認真攝影，卻被指仙氣盡失（鄧佩儀IG） 鄧佩儀在灰暗的天氣下認真攝影，卻被指仙氣盡失（鄧佩儀IG） 鄧佩儀落手落腳用電鑽，有網民溫提她小心頭髮（鄧佩儀IG） 鄧佩儀落手落腳用電鑽，有網民溫提她小心頭髮（鄧佩儀IG）

鄧佩8歲時移民到加拿大，考入UBC主修市場學，畢業後回流返香港。12年Gloria參選《溫哥華華裔小姐》奪冠軍，其後再代表溫哥華參選2013年度國際中華小姐競選獲得冠軍，從而加入娛樂圈。加入TVB後，Gloria隨即參與劇集拍攝，喺14年劇集《點金勝手》中飾演黃宗澤妹妹，不過就被指演技生硬被瘋狂劣評。之後，佢參與唔少劇集拍攝，例如《幕後玩家》、《超時空男臣》及《鐵馬戰車》等等。

隨住加入TVB演出日子越耐，Gloria演技都開始備受肯定，好似憑《鐵探》飾演臥底探員Kay 及《降魔的2.0》飾演「降魔富二代」施萊斯Liz。2021年更首次擔正《換命真相》女一，不過之後佢向公司請假重返校園，兼返回加拿大探望家人，於當地著名學府英屬哥倫比亞大學（UBC）尚德商學院修讀工商管理學士學位，同時修讀有關電影製作嘅課程。

鄧佩儀曾探訪世界盃，即使哥倫比亞輸波，占士洛迪古斯仍停下來接受訪問及合照 鄧佩儀為溫哥華華裔小姐2013年冠軍（鄧佩儀IG） 鄧佩儀為溫哥華華裔小姐2013年冠軍（鄧佩儀IG） 鄧佩儀為溫哥華華裔小姐2013年冠軍（鄧佩儀IG） 鄧佩儀為溫哥華華裔小姐2013年冠軍（鄧佩儀IG） 鄧佩儀為溫哥華華裔小姐2013年冠軍（鄧佩儀IG） 鄧佩儀為溫哥華華裔小姐2013年冠軍（鄧佩儀IG） 鄧佩儀為溫哥華華裔小姐2013年冠軍（鄧佩儀IG） 鄧佩儀為溫哥華華裔小姐2013年冠軍（鄧佩儀IG） 鄧佩儀為溫哥華華裔小姐2013年冠軍（鄧佩儀IG） 鄧佩儀為溫哥華華裔小姐2013年冠軍（鄧佩儀IG） 鄧佩儀為溫哥華華裔小姐2013年冠軍（鄧佩儀IG） 鄧佩儀為溫哥華華裔小姐2013年冠軍（鄧佩儀IG） 鄧佩儀為溫哥華華裔小姐2013年冠軍（鄧佩儀IG）

今年9月，鄧佩儀於社交網站發長文宣布完成學士學位，將於11月舉行畢業典禮，並表示自己無意返回香港發展：「…..還記得剛開始回到校園時，一邊面對著外界的誤解，一邊考試，當時一邊流淚一邊溫書….但現在很開心熬過了那段時間，成為更堅強的自己...種種的原因讓我拍完「換命真相」後，請了假回加拿大完成我一直想完成的學業和探望家人...雖然2021年尾時，最難過是被誤解成沒有工作10個月，而我是因為一早請了假才沒有工作的…過去的1.5年多裡，回到家人的身邊過得很開心，現在也能夠確定自己做對了選擇。最後要跟大家說的是，畢業後我也會繼續留在加拿大。」

日前鄧佩儀於家中以電鑽砌家具，落手落腳被網民大讚貼地。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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