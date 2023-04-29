 鄧麗欣嘆《12日》故事太寫實 拍完感覺好sad身心疲累

由鄧麗欣(Stephy) 主演的電影《12日》，是20年前經典電影《12夜》的概念延續，用12日道出10年夫妻關係，將一段愛恨交纏的婚姻，赤裸呈現於大銀幕上，電影已於4月27日上映，而身為女主角的Stephy亦直言拍《12日》心很累：「故事太寫實，拍完嘅感覺好sad！」

《12日》以12個章節道出十年夫妻關係，男女主角鄧麗欣及馬志威同時需要在極短的拍攝日子中，經歷一段感情由甜蜜打得火熱，到爭拗吵架分手，最後面對愛變成習慣的愛情輪迴，Stephy說：「故事太寫實，有好多朋友睇完都形容係一部好殘酷嘅愛情故事，結婚後至發覺世界冇童話，拍完嘅感覺好sad！」在片中Stephy 有一幕需要崩潰痛哭，喊到失控，那份傷痛完全掏空一個人的心神，Stephy演出後自然感到身心疲累，但其實觀眾看到也會確切感受到Jeannie這個角色那份傷心欲絕的感受。

另外，與林愛華合作無間兼《12夜》監製陳可辛看完《12日》表示，其實之前都有看過劇本，說：「難得導演（林愛華）喺咁短時間拍得咁細緻，Aubrey亦有講係佢心中一個典型男女關係嘅故事，但嗰個完全係女性角度睇男女關係，係作者心目中嘅男人而唔係所有男人都係咁，Aubrey只係揀咗一個典型男人角度，可能女人睇咗會好開心。」