鄭伊健買樓投資慘變負資產 笑太太蒙嘉慧返港游手好閒

鄭伊健現身新城廣播接受好友譚玉瑛（阿譚）、何基佑及麥皓兒主持的《QK玉瑛室》錄音訪問，伊健和阿譚因合作兒童節目《430穿梭機》而成為好友，兩人久別重逢不但沒有芥蒂，反而互窒兼互相爆料，為直播室帶來不少歡笑聲。

伊健近日忙於為電影《久別重逢》宣傳，提到戲中飾演「少年鄭伊健」的陳卓賢（Ian），他笑指Ian極像初出道的他：「答問題都係答一兩句，不過，我依家已經講多咗嘢。」