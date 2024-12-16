鄭伊健買樓投資慘變負資產 笑太太蒙嘉慧返港游手好閒

鄭伊健現身新城廣播接受好友譚玉瑛（阿譚）、何基佑及麥皓兒主持的《QK玉瑛室》錄音訪問，伊健和阿譚因合作兒童節目《430穿梭機》而成為好友，兩人久別重逢不但沒有芥蒂，反而互窒兼互相爆料，為直播室帶來不少歡笑聲。
伊健近日忙於為電影《久別重逢》宣傳，提到戲中飾演「少年鄭伊健」的陳卓賢（Ian），他笑指Ian極像初出道的他：「答問題都係答一兩句，不過，我依家已經講多咗嘢。」
阿譚就大爆伊健拍兒童節目時記稿最差，但伊健給他的感覺十分乖巧又正氣，「佢啱啱出嚟做嘢，有日同佢傾計講抱負，佢話第日要買間屋比父母住，我當時都冇諗過，唔通我真係咁不孝？」不過伊健自爆當初聽前輩意見，賺到錢要買樓投資，怎料慘變負資產，「我好聽話真係買咗樓，點知一買樓市就冧，可能買多咗，變咗負資產，已經唔記得蝕幾多，總之我就明白一句說話，就係『無事一身輕』，點會諗到好畀心機工作，但無啦啦多撻瘌，好彩仲有得做，慢慢填晒啲氹。」
伊健和Yoyo結婚超過十年，阿譚問他由兒子變成丈夫的心態有沒有轉變？伊健說：「冇。（你係一家之主？）都係兩個人啫！（喺屋企有話事權？）冇權話事㗎！但我哋兩個想法好接近，夠用就得，已經好開心。」之後阿譚問伊健為何不生育？他指看新聞覺得世界太亂，所以怕了，隨即反問阿譚：「咁你都一樣㗎！」阿譚沒好氣說：「呢條問題由我嚟問真係激氣。」其餘兩位即拍手掌大笑。