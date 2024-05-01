《重慶森林》30周年重映4K修復版 特設展覽重溫金句巨型罐頭蓋揭秘聞

今天是5月1日勞動節，也是《重慶森林》裡的金城武的生日和分手限期，當年那句「如果記憶是一個罐頭的話，我希望這個罐頭不會過期，如果一定要加一個日子的話，我希望是一萬年。」相隔30年仍被奉為經典對白。繼重映王家衛導演的《花樣年華》及《春光乍洩》4K修復版後，為紀念囊括多個國際大獎的《重慶森林》上映30周年，英皇戲院與澤東電影三度合作，於今日起獨家放映這齣經典作品的4K修復版，讓戲迷在大銀幕上欣賞由林青霞、梁朝偉、王菲、金城武、周嘉玲精彩演出。

現凡購買「《重慶森林》30周年記念4K修復版」正場戲票2張，均可獲贈4K修復版「A3電影海報*」乙張。海報設有兩個款式，分別為於5月1日至14日推出的款式A（王菲）；於5月15日起的場次推出的款式B(林青霞+金城武)；英皇戲院VIP會員可獨家獲贈「明信片*」乙套(共2張，分別為王菲+梁朝偉 及 林青霞+金城武)。 為配合今日電影上映，英皇戲院尖沙咀iSQUARE 8樓特設免費入場的《重慶森林》主題展覽，3大展區包括CKE便利店、開罐揭秘特色牆和巨型劇照及鳯梨罐頭打咭熱點，同場播放《重慶森林》的經典歌曲及配樂 ，包括The Mamas & the Papas的《California Dreaming》和王菲主唱的《夢中人》。

三大特色展區 帶你走進重慶森林 ＣＫＥ便利店 • 場景獨特體驗 便利店是《重慶森林》重要場景之一，警察633（梁朝偉 飾）及何志武（金城武 飾）都分別前來光顧。633在便利店烘乾阿菲送他的登機證、何志武持續30天來買鳯梨罐頭，便利店滿載著幾位主角一點一滴的生活痕跡。英皇戲院特意把這個重要場景呈現觀眾眼前，彷彿拉近觀眾跟兩位主角的距離，猶如置身同一地方，令人驚喜及期待。 開罐揭秘特色牆 • 細味《重慶森林》 30 周年 經過CKE便利店，慢慢走進戲院長走廊，觀眾眼球馬上會被鳯梨罐頭巨型特色牆吸引，特色牆設有30個罐頭揭蓋，每一個揭蓋背後都收藏了電影中鮮為人知的趣事，觀眾可以逐一窺探，細味內容，透過這些小秘密更了解拍攝所發生的事宜，重新認識及愛上這部上映30年的經典作品。 巨型劇照及鳯梨罐頭 • 勢成打咭熱點 一直走到戲院盡頭的展區，觀眾會被電影強盛陣容及造型吸引，駐足觀賞，展區左邊牆身是四位主角的巨型劇照 —林青霞、梁朝偉、王菲、金城武；右邊牆身是電影經典對白， 包括讓觀眾印象深刻的︰「如果記憶是一個罐頭的話，我希望這個罐頭不會過期。如果一定要加一個日子的話，我希望是一萬年。」展區正中央擺放著兩個特別為《重慶森林》30周年而設計的巨型鳯梨罐頭，鳯梨罐頭與電影有著密不可分的關係，英皇戲院特別將這個重要元素帶到展覽中，讓觀眾拍出自己的獨有風格，絕對是展覽的打咭熱點。