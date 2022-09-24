《野人老師》預告片曝光 Stanley首度擔正演補習名師 

MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故後，MIRROR休團兩個月，ViuTV抽起與MRROR有關的節目及劇集，早前有指《季前賽》於10月24日播映，而由邱士縉(Stanley)、陳瑞輝 (Frankie)、鄭旦瑞、談善言和沈殷怡合演的ViuTV劇集《野人老師》，將於10月3日9時半首播，該劇以教育為題，圍繞補習天王和其村校校長爸爸的故事。

昨日ViuTV推出《野人老師》的預告片，並寫道：「自然教學主導 ，位於坪澳灣嘅 「大地小學」準備開學！校長鄭丹瑞話要收生，阿仔a.k.a.補習名師Stanley Yau邱士縉決定強勢加盟，加上Miss Hedwig Tam談善言幫忙，手牽手，以天空森林海洋作為教材，全副心機擺入教學之中！校長老師們面對家長，面對學生，究竟可唔可以教學相長，人人長知識，同時亦長快樂？仲有另一位補習名師陳瑞輝Frankie Chan，面對傳統教育又會點樣行，分數真係最緊要？」預告片見有海灘及草地等多個大自然靚景，首次擔正的Stanley更與小朋友在田中摘菜，充滿愛心。而皮皮Frankie雖然只得一個鏡頭，但已經非常吸睛，不少鏡粉都紛紛留言表示期待，更謂：「終於可以見到Mirror 了！」、「期待睇大表哥第一次做男主角！」、「非常期待皮皮同大表哥嘅演出」等。