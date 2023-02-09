﻿金像獎2023｜王丹妮揭曉入圍名單 張叔平穿針引線空運日本設計師靚裙抵港

Louise身穿JOMONJOMON系列的藍色花朵形態長裙現身，長裙出自日本廣島的設計師岡崎龍之祐（Ryunosuke Okazaki）。岡崎龍之祐畢業於東京藝術大學美術系，擅長展現人類身體特性，創造出充滿層次、輪廓以及扭曲多變的服裝。JOMONJOMON系列首登東京時裝周已驚艷全場，更成功讓岡崎龍之祐從2,000位參賽者中脫穎而出，成為2022年LVMH青年設計師大獎半決賽的設計師之一。

立體剪裁顯個人風格

香港首屈一指的美術指導及服裝設計師張叔平，同樣表示非常欣賞這位時裝設計師和藝術家岡崎龍之祐，Louise今次有幸透過張叔平穿針引線，專門從岡崎龍之𧙗先生手上借出其一套作品，而造型設計則由備受矚目的新一代美術及服裝指導張兆康負責。王丹妮對此感到相當榮幸及興奮，她說：「岡崎龍之祐先生是位很年輕且滿有自己想法的設計師，這個系列的作品非常靚，透過服飾上立體的剪裁來彰顯出他的個人風格。難得地可以着上這類富有設計感且藝術性高的高級訂製服裝，希望能帶給大家耳目一新、時尚的感覺。」