「金多多」羅毓儀爆鄭則仕片場有火 感謝對方派定心丸：冇演員唔NG 

現年28歲的藝人羅毓儀（Yuki）今日(12日) 接受新城電台麥卓華主持的《原來生活好快樂》節目訪問，演而優則唱的Yuki，小時候已熱愛夾Band彈電結他及四出表演，問她最愛音樂還是演戲？Yuki表示：「好難答，演戲我係手到拿來，但唱歌經驗尚淺，所以都幾有壓力。」 近日Yuki推出新歌《日落時》，歌詞帶出成長過程每分每秒都在面對改變，希望大家面對改變時，可以用積極態度，珍惜當下。「我嘅NBTI 16型人格係I行先，獨處時可以好自己，同時又係好慢熱內向，初入行時一入到化粧間就心跳好快，個心好亂，用咗兩、三年時間先開始習慣。」

Yuki在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「路小小」，她直言很喜歡這個角色，「呢個角色好得意，我好鍾意睇討論區啲人講咩，前期啲人唔鍾意我呢個角色，覺得佢搞呢搞路，又拜金又港女，但慢慢都有啲正評，覺得衰得嚟又搞笑，一睇呢啲回應就好有成功感，所以都幾開心。」而在劇集《神耆小子》中演繹鄭則仕孫女「金多多」的Yuki，面對老前輩對手毫不怯場，反而可以開心從鄭則仕身上偷師，「我哋成套劇演員好似一家人咁，拍得好開心。（鄭則仕對你哋會唔會好惡？）佢對演戲好有要求，見我哋做得唔好佢會有少少火，但都冇乜嘢，同埋佢唔介意演員NG，佢話冇演員係唔NG，派咗定心丸畀我哋，唔會覺得NG有好大影響。」