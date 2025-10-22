金童｜朱栢康感激張繼聰勉勵跨過谷底 擔心兄弟狂灌水飲到中毒

張繼聰花6年心血，包辦創作、演出並後期製作的電影《金童》，盼以個人經歷鼓勵行內的戰友們，凡事不要輕易放棄。有份參演的朱栢康都備受激勵，原來當年接拍此片時正值人生最低潮，雖已事過境遷，但他坦言多得阿聰相助，「其實不是我拍這部戲去撐阿聰，反而是他讓我拍這部戲而撐起我！ 因為當時面對人生最大的一個難關、也是我生命中一個好大的黑洞，對於自己未來沒有方向、沒有目標，非常之頹廢 ，但阿聰讓我參與這部電影演出，用行動來支持我，令到我的生活頓時有返一個好清晰、明確的目標，重拾信心！」電影將於11月21日公映。

土炮方法 塑造金球影帝基斯頓比爾身材 為了演好拳手這個角色，朱康跟阿聰一樣接受艱辛的體能訓練，對打拳零認識的朱康而言，絕對是挑戰難度。「拍《金童》之前，我完全沒有武術底子，為了演活角色，找來一位MMA教練，學打西洋拳，斷斷續續學了一年，自此之後愛上了這運動；發現其實原來西洋拳是想一種都幾優美的搏擊藝術。我記得當初操練身體嘅時候好瘦；加上生活上不是太開心，當時自己只得130磅，直到接到這部戲之後，花了差不多年多時間操練增磅，最高峰去到200多磅，到正式拍攝時，因為要甩水（「甩水」在健身中是脫水減重策略，目的是讓肌肉線條更明顯），務求達至拳手的形態感覺，最後我減磅到160磅才上陣，艱辛過程雖不及阿聰，但絕對不好過。最難得是阿聰還不停為我打氣，笑我勁過Christian Bell（基斯頓比爾），當年Christian拍戲短時間內又肥又瘦的身型效果，要用好多不同support才能達到效果，但我用土炮的方法減肥、增磅、舉重……已成功達到與Christian相同效果。他如此的比喻讚美，我唯有接受！」



張繼聰非凡身體 朱康見證阿聰辛苦鍛鍊過程，無間斷的操練、甩水，補充豐富蛋白質、碳水化合物等，以保持肌肉線條除衫拍拳賽打戲，最大鑊是不停飲水，到後期滴水不沾。「我好記得拍攝時阿聰一啖水都不可以飲，但拍攝前，我親眼見到阿聰捧著平時放在蒸餾水機上邊的大桶size蒸餾水不停飲，努力將身體裏面多餘水份同和鹽分排出；使肌肉線條突顯出來，但飲水過多很容易中水毒，甚至令個腦呆滯，幸好這一切副作用沒有發生在阿聰身上，所以我到而家都覺得佢其實有過度活躍症，且擁有一副非凡的身體。」