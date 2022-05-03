返回 娛樂 2022-05-03 20:52:49 《銀河守護隊3》｜星爵全新戰衣曝光 分享： 星爵新戰衣設計屬2008年漫畫的戰衣款式。 Marvel超英片陸續有新消息，明年5月上映的《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)早前開鏡，美媒今日影到飾演「星爵」的男主角基斯柏特(Chris Pratt)拍攝外景，他與一眾演員包括飾演涅布拉的女星Karen Gillan穿上全新戰衣，這戰衣正是Marvel漫畫家Dan Abnett和Andy Lanning於2008年創作的《銀》版本中的設計。 女星Karen Gillan飾演涅布拉。 亞當術士現身 《銀河3》將有動作巨星雲迪素(Vin Diesel)加盟，同時亦有片中重要角色亞當術士(Adam Warlock)現身，將由《移動迷宮》(The Maze Runner)男星Will Poulter飾演。導演James Gunn已確定《銀河3》是系列的最終章，飾演Gamora的女星Zoe Saldana更稱第3集是《銀河》三部曲中最精彩一集。 Will Poulter飾演的亞當術士敗給雷神後離開地球，在宇宙創立無限守護者來看守無限寶石。