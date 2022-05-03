《銀河守護隊3》｜星爵全新戰衣曝光

亞當術士現身

《銀河3》將有動作巨星雲迪素(Vin Diesel)加盟，同時亦有片中重要角色亞當術士(Adam Warlock)現身，將由《移動迷宮》(The Maze Runner)男星Will Poulter飾演。導演James Gunn已確定《銀河3》是系列的最終章，飾演Gamora的女星Zoe Saldana更稱第3集是《銀河》三部曲中最精彩一集。