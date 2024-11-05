《錄影歹》23年後港版再現 李施嬅監製主演揭露黑暗

由李施嬅監製及主演的劇集《錄影歹》(Tape)，改編自2001年《辛丹斯電影節》推薦電影，當年由Robert Sean Leonard、奥花曼(Uma Thurman)和伊森霍克(Ethan Hawke)主演。《錄影歹》則由唐畢山執導由關智斌、李施嬅和栢天男主演，演繹3位因往事而疏離的朋友，15年後再逢，把當年的秘密一一揭露。
《錄影歹》的故事講述一個高中畢業派對上所發生的事件，多年後迫使這3位舊友面對過去的真相。故事深入探討權力、操控、真理和人性的本質。影片將 原作作出全新的演繹，將故事從美國移到科技發達的香港，帶出#MeToo運動的 關注。
此戲其他演員包括陳紫萱、楊天宇，以及2022年《香港電影金像獎》得主馮皓揚，他們分別飾演主角的年輕版。該片已於多個影展亮相，包括休斯敦亞裔美國太平洋島民電影節(HAAPIFEST)、巴塞羅拿亞洲電影節等等。唐畢山談到此戲時表示：「將《錄影歹》移到香港這個地方，讓我們探索亞洲電影較少接觸的文化差異和不同層面的見解。原作23年前的話題發生在現今的社會中，會產生更深刻的共鳴。十分期待與各界觀眾分享這個重新構思的香港版本，進一步連繫中西文化並支持香港電影。」