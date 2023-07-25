《鏗鏘集》曾訪問袁弓夷一家 袁彌望讚容海恩有修養 袁彌明同大台反面從商

袁家各人政見立場不同，港台節目《鏗鏘集》曾經以袁弓夷一家為題材，講述喺當今政治風氣之下，各有不同政見嘅一家人，點樣面對彼此間嘅矛盾。畢竟袁彌明自己、佢家姐袁彌望、爸爸袁弓夷以至哥哥袁彌昌，政治立場都係唔同程度嘅「黃」，但係阿嫂容海恩偏偏係建制派立法會議員，所以一家人有晒默契，見面盡量避談政治。

會問容海恩會否出席家庭聚會 袁彌望喺節目提到，有時家庭聚會前會問定袁彌昌容海恩會唔會出席，唔到就可以傾政治。袁彌望又稱讚容海恩幾有修養，仲話幾佩服弟婦，因為講政事口沫橫飛，佢都只係微笑坐埋一邊聽。曾經從政嘅袁彌明，喺節目直接話好憎阿嫂所屬嘅新民黨。Erica即使只係喺娛樂圈活躍一段時間，敢言嘅性格依然印象深刻。

袁彌明入圍港姐五強 袁彌明讀緊書已經入行做model，17歲嗰年拍過陳曉東同梁詠琪主演嘅《初戀無限Touch》，之後去咗美國讀書，畢業之後回港，入過電訊盈科做見習經理（manegement trainee)。2005年，袁彌明嘅大學同學、女歌手陳苑淇叫佢參選港姐仲做埋提名人，Erica當係攞吓經驗而參加，入圍之餘仲打入五強。一如其他港姐，袁彌明選完已經簽TVB港姐合約，仲好快就安排佢做主持同拍劇。不過2006年，袁彌明同舊愛Terence一輯床照曝光，Erica話大受打擊，但係相信並非男方放相，而係第三者所為。