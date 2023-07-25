《鏗鏘集》曾訪問袁弓夷一家 袁彌望讚容海恩有修養 袁彌明同大台反面從商

袁家各人政見立場不同，港台節目《鏗鏘集》曾經以袁弓夷一家為題材，講述喺當今政治風氣之下，各有不同政見嘅一家人，點樣面對彼此間嘅矛盾。畢竟袁彌明自己、佢家姐袁彌望、爸爸袁弓夷以至哥哥袁彌昌，政治立場都係唔同程度嘅「黃」，但係阿嫂容海恩偏偏係建制派立法會議員，所以一家人有晒默契，見面盡量避談政治。
會問容海恩會否出席家庭聚會
袁彌望喺節目提到，有時家庭聚會前會問定袁彌昌容海恩會唔會出席，唔到就可以傾政治。袁彌望又稱讚容海恩幾有修養，仲話幾佩服弟婦，因為講政事口沫橫飛，佢都只係微笑坐埋一邊聽。曾經從政嘅袁彌明，喺節目直接話好憎阿嫂所屬嘅新民黨。Erica即使只係喺娛樂圈活躍一段時間，敢言嘅性格依然印象深刻。
袁彌明入圍港姐五強
袁彌明讀緊書已經入行做model，17歲嗰年拍過陳曉東同梁詠琪主演嘅《初戀無限Touch》，之後去咗美國讀書，畢業之後回港，入過電訊盈科做見習經理（manegement trainee)。2005年，袁彌明嘅大學同學、女歌手陳苑淇叫佢參選港姐仲做埋提名人，Erica當係攞吓經驗而參加，入圍之餘仲打入五強。一如其他港姐，袁彌明選完已經簽TVB港姐合約，仲好快就安排佢做主持同拍劇。不過2006年，袁彌明同舊愛Terence一輯床照曝光，Erica話大受打擊，但係相信並非男方放相，而係第三者所為。
曾宣布參選立法會選舉
入行2年之後，袁彌明同TVB關係惡化，原因係Erica認為之前簽落嘅合約對藝人極不公平，而且公司冇俾時間佢考慮，雙方最終都係解約收場，之後Erica多次公開批評TVB。脫離大台之後，袁彌明寫專欄做網台節目之餘，仲拍片教扮靚，可以話係第一代KOL。美妝產品介紹打出名堂，2009年袁彌明開設「袁彌明生活百貨」，並喺2018年成為上市公司。搞生意之外，袁彌明都涉足政界，2012年同陳志全（慢必）宣布參選立法會選舉，2013年成為人民力量主席，至2016年辭任。袁彌明同老公林雨陽係因為網台政治節目而認識，2014年底結婚。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈