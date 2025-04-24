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娛樂
2025-04-24 21:30:37

《鐵血戰士》獨立片出爐 艾麗芬寧演機械人救亡

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年輕的鐵血戰士被放族到遙遠星球。

年輕的鐵血戰士被放族到遙遠星球。

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荷李活科幻片《鐵血戰士》(The Predator)由1987年首集開始，至今已推出7部作品，包括與「異形」對戰的兩套爛作。今年11月迎來第8部作品《Predator：Badlands》，此片屬獨立性質，並非延續之前作品故事。

新一集講述一名年輕的鐵血戰士被族群放族到一個遙遠星球，遇上女星艾麗芬寧(Elle Fanning)飾演的機械人結盟，合力對抗入侵者。

艾麗芬寧片中扮演機械人。

艾麗芬寧片中扮演機械人。

第一集《鐵血戰士》的阿諾舒華辛力加。

第一集《鐵血戰士》的阿諾舒華辛力加。

由阿諾到艾麗

首集《鐵血戰士》邀得動作巨星阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)主演，阿諾的名氣加外星怪物，令電影大收過億美元票房。1990年第2集因成本關係未能再邀阿諾演出，票房僅收5,700萬美元。2018年的《鐵血戰士S》找來奧斯卡影帝、《粗獷派建築師》艾哲倫保迪(Adrien Brody)主演，票房1.2億美元略有起色。

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2022年的《鐵血戰士：狩獵追擊》只在Disney+播放，未能在戲院上映。

演出今集《鐵血戰士》的艾麗芬寧只得27歲，但已是演、導、製作人集於一身。她與安祖蓮娜祖莉合作兩集《黑魔后》(Maleficent)，還與「甜茶」添麥菲查洛美合演《搖滾詩人：未知的傳奇》。片商邀艾麗助陣，明顯是延續《鐵血戰士》生命。

艾哲倫保迪曾演出《鐵血戰士S》。

艾哲倫保迪曾演出《鐵血戰士S》。

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