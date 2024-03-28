有看過電影《鐵達尼號》(Titanic)的人，相信都對最後男女主角Rose(琦溫斯莉飾)及Jack(李安納度狄卡比奧飾)在海上漂浮對話的場景不陌生。而當時救了Rose的「救命之門」，上周在美國一場拍賣會上以71.87萬美元(約562萬港元)的天價成交。
據英國《衛報》報道，占士金馬倫執導的電影《鐵達尼號》中具有代表性的道具門，是在片中救了Rose一命的重要功臣。而在感人場景中出現的木門，上周於美國海瑞得拍賣行(Heritage Auctions)舉辦的拍賣會上以71.87萬美元的價格拍出，不過拍賣行並沒有提供中標者資訊。
占士金馬倫︰Jack必須死
據悉《鐵達尼號》救命之門長約2.5公尺，寬約1公尺，是根據加拿大新斯科細亞省大西洋海事博物館擁有的鐵達尼號沉船的實際殘骸所製造的。大門的正面刻有繽紛的花卉圖案，背面有一塊牌匾，上面刻上兩名演員李安納度狄卡比奧(Leonardo Wilhelm DiCaprio)和琦溫斯莉(Kate Winslet)的名字，還寫著「Jack用來拯救Rose生命的門」的字句。
海瑞得拍賣行表示，雖然這道門看似平凡無奇，但實際上它亦電影中裝飾鐵達尼號頭等艙休息室入口的門框。有趣的是，關於Jack和Rose為何無法同時爬在門上等待救援，至今仍有許多影迷爭論不休。對此，導演占士金馬倫曾解釋，「就像羅密歐與茱麗葉一樣，Jack必須死。這是一部關於愛、犧牲和死亡的電影。」
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