「長腿女神」Jumbo曾淑雅宣布離巢TVB 回歸自由人生活：努力過盡力過無悔

Jumbo昨日突宣布離巢TVB 。

現年33歲的曾淑雅（Jumbo），憑高挑兼出眾身材，被封為「長腿女神」。Jumbo加入TVB後，主力主持綜藝節目，去年7月她無預警宣布與圈外男友結婚，同年11月誕下兒子Kobe。日前，Jumbo在社交網表示11月是一個好開始，重回正軌並訂下的4大目標，事隔一星期後，昨日(8日) Jumbo突宣布離巢，回歸自由人的生活。 Jumbo因主持《3日2夜》等話題性節目而為人所認識，近年她開始轉型做KOL，更開班教普拉提（Pilates）。昨日，她突然在社交網貼出多張在TVB工作的舊照，並發長文宣布離巢：「今天起正式回歸自由人的生活，走回自己的道路。感恩5年間在公司中嘗試了好多的第一次，真是滿滿回憶的。首先我的第一個代表作《蒲夜市》初嘗飲食主持，自己一個人就咁去咗台灣拍足2個星期！食足10個台灣夜市！真心好多都好好食架。」

她又提到曾因主持節目壓力大到喊：「《3日2夜》作為主持新手的我，因意外地變了一人主持，在拍攝中變相壓力很大。嗰陣真係好驚自己做得唔好又做得差，有一刻拍到忍不住哭了，自信心跌到谷底，最終多謝拍攝團隊的安慰。順利完成。《港產旅行團》第一個寓工作於興趣的節目，有得食又有得比我行好多好多嘅山，每次都係山上面由天光拍到天黑，出咗好多汗水嘅一次！但都好開心滿足，仲畀咗機會我行咗個高難度山『蚺蛇尖』，而結尾仲送埋個『大整蠱』畀我，應該令好多人笑到收唔到聲，包括我自己。認真成件事真係被整蠱架，真心超佩服幕後們的認真準備。」

Jumbo續指直到《姊妹淘》才真正學做主持：「我就由嗰陣一個唔係好識扮靚嘅女仔，因為咁就偷師咗好多小知識，仲有最最最難得係上咗超經典嘅《獎門人》遊戲節目，我而家先知我咁叻啜乒乓波，仲有原來我都幾有力可以人肉自轉，最後亦有幸參與過6套劇，好開心係最後參與拍攝嘅《仁濟心》短劇同《新聞女王》，都畀我嘗未試過嘅角色。」 最後，Jumbo無悔表示：「5年過去，雖然最後並沒有做到很亮眼的成績，但能成功的帶過歡樂畀大家也不錯呀！感恩給予機會的每一位導演監製；感恩每一位幫我接洽過工作的經理人同事；感恩能相遇一起開心工作過嘅台前幕後同事，最後要感謝一直follow 我支持我的大家。不知道還會不會有機會再喺電視見到大家，為有緣再會啦！#又一個寶貴的人生經歷過程 #不知不覺原來在娛圈打滾了13年了#努力過盡力過無悔。」