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娛樂
2024-09-13 09:30:00

《閃亮的西瓜》主角合體派心 厲雲親解愛貓名字 申銀秀想拍動作片(有片)

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《閃亮的西瓜》男女主角厲雲和申銀秀首次在港合體，大派心心。(林俊源攝)

《閃亮的西瓜》男女主角厲雲和申銀秀首次在港合體，大派心心。(林俊源攝)

韓劇《閃亮的西瓜》的男女主角厲雲和申銀秀，首次在港合體，昨晚(12)齊齊出席時尚品牌酒會暨時裝騷。半百粉絲早已在場外守候，見厲雲現身即歡呼尖叫，場面熱鬧。兩人身穿秋冬新裝，在室外酷熱天氣下，默契十足地撓手和擺心心手勢，並跟粉絲揮手，感激他們到場支持。

《閃亮的西瓜》男女主角厲雲和申銀秀首次在港合體，出席時裝品牌活動。(林俊源攝) 《閃亮的西瓜》男女主角厲雲和申銀秀首次在港合體，出席時裝品牌活動。(林俊源攝) 《閃亮的西瓜》男女主角厲雲和申銀秀首次在港合體，出席時裝品牌活動。(林俊源攝) 《閃亮的西瓜》男女主角厲雲和申銀秀首次在港合體，出席時裝品牌活動。(林俊源攝) 《閃亮的西瓜》男女主角厲雲和申銀秀首次在港合體，出席時裝品牌活動。(林俊源攝) 《閃亮的西瓜》男女主角厲雲和申銀秀首次在港合體，出席時裝品牌活動。(林俊源攝) 《閃亮的西瓜》男女主角厲雲和申銀秀首次在港合體，出席時裝品牌活動。(林俊源攝) 《閃亮的西瓜》男女主角厲雲和申銀秀首次在港合體，半百粉絲守候。(林俊源攝) 《閃亮的西瓜》的男主角厲雲穿上秋冬新裝，出席時裝騷活動。(林俊源攝) 《閃亮的西瓜》的男主角厲雲穿上秋冬新裝，出席時裝騷活動。(林俊源攝) 《閃亮的西瓜》的男主角厲雲穿上秋冬新裝，出席時裝騷活動。(林俊源攝) 《閃亮的西瓜》的男主角厲雲穿上秋冬新裝，出席時裝騷活動。(林俊源攝) 《閃亮的西瓜》的男主角厲雲穿上秋冬新裝，出席時裝騷活動。(林俊源攝)

厲雲大爆愛貓名字

厲雲表示並非第一次來港，但每次來港仍覺新鮮，必會吃蝦餃和雲吞麵。身形健碩的厲雲又分享健身之道，尤其注重膊頭和肌肉鍛練，對穿衣有幫助。談到工作近況，厲雲透露已投入拍攝新作品，他說：「新劇要扮演偶像，要表演唱歌，而我本身也很享受唱歌。」問到喜歡女生的類型，他認為當女生集中注意力工作時，自然就散發候吸引人的魅力；身為「貓奴」的厲雲，特別為家中愛貓改名「烏冬」，覺得很可愛。

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申銀秀穿上秋冬新裝出席時裝騷活動。(林俊源攝) 申銀秀穿上秋冬新裝配短褲長boot出席時裝騷活動。(林俊源攝) 申銀秀穿上秋冬新裝配短褲長boot出席時裝騷活動。(林俊源攝) 申銀秀穿上秋冬新裝配短褲長boot出席時裝騷活動。(林俊源攝) 申銀秀穿上秋冬新裝配短褲長boot出席時裝騷活動。(林俊源攝) 申銀秀穿上秋冬新裝配短褲長boot出席時裝騷活動。(林俊源攝) 申銀秀穿上秋冬新裝配短褲長boot出席時裝騷活動。(林俊源攝) 申銀秀穿上秋冬新裝配短褲長boot出席時裝騷活動。(林俊源攝) 申銀秀穿上秋冬新裝配短褲長boot出席時裝騷活動。(林俊源攝)

最愛《重慶森林》

申銀秀穿短裙及長靴配西裝亮相，首次來香港的她獲粉絲到機場接機，相當開心。她又表示，「好鍾意港產片《重慶森林》，好鍾意香港，想去中環半山扶手電梯行吓。」對於在《閃亮的西瓜》演出獲讚，申銀秀盼挑戰更多元化角色，「可以的話，也有興趣試拍動作片，亦會為接受不同工作而做好準備。談到新劇《Light Shop》，她表示最難忘在寒冬下拍攝，劇集已經煞科，若有機會也想去旅遊，也可能會選揀來香港。

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