《閃電俠》導演Andy Muschietti 接掌新蝙蝠俠與羅賓

DC Studios的旗下的超英片《閃電俠》(The Flash)，票房與口碑報捷，兩位新主席James Gunn與Peter Safran，決定將最新的蝙蝠俠與羅賓電影《Batman：Brave and the Bold》，交由《閃電俠》的導演Andy Muschietti負責，由於蝙蝠俠是DC影視宇宙(DCU)的重要角色，外界認為Andy Muschietti拍出成績，有助穩固DCU的未來發展。
James Gunn與Peter Safran，近日接受美國媒體《Variety》，大讚Andy Muschietti於《閃電俠》的表現，他們說：「Andy是一位有遠見的導演，他令《閃電俠》的故事變得有趣又感人，令觀眾欣賞此片時找到共嗚，我們為《Batman：Brave and the Bold》尋找導演時，只想到Andy這位導演能勝任這個故事。」兩人又指非常高興Andy Muschietti答應拍攝新一輯蝙蝠俠電影。
誰飾演Robin？
《Batman：Brave and the Bold》的故事，由Grant Morrison同名漫畫改編，據悉電影暫時未找到編劇，估計應由Andy Muschietti負責甄選合適人才。電影故事講述Robin為Bruce Wayne(蝙蝠俠)的親生兒子Damian，是一部關於父子關係的超英片。而Robin一角自1995 年的《Batman Forever》後，由基斯．奧當奴(Chris O'Donnell)演過真人版後，28年來沒有其藝人飾演過，因此誰飾演Robin亦是本片話題之一。