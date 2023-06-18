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娛樂
2023-06-18 17:05:36

《閃電俠》導演Andy Muschietti 接掌新蝙蝠俠與羅賓

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生活

《閃電俠》的3位功臣(左起)導演Andy Muschietti、男主角Ezra Miller，以及監製Barbara Muschietti。

DC Studios的旗下的超英片《閃電俠》(The Flash)，票房與口碑報捷，兩位新主席James Gunn與Peter Safran，決定將最新的蝙蝠俠與羅賓電影《Batman：Brave and the Bold》，交由《閃電俠》的導演Andy Muschietti負責，由於蝙蝠俠是DC影視宇宙(DCU)的重要角色，外界認為Andy Muschietti拍出成績，有助穩固DCU的未來發展。

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DCU的超級英雄眾多，不知下位會被拍成真人版電影，但蝙蝠俠與羅賓會是即將獲力捧的兩位。

James Gunn與Peter Safran，近日接受美國媒體《Variety》，大讚Andy Muschietti於《閃電俠》的表現，他們說：「Andy是一位有遠見的導演，他令《閃電俠》的故事變得有趣又感人，令觀眾欣賞此片時找到共嗚，我們為《Batman：Brave and the Bold》尋找導演時，只想到Andy這位導演能勝任這個故事。」兩人又指非常高興Andy Muschietti答應拍攝新一輯蝙蝠俠電影。

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(左)James Gunn與Peter Safran，起用Andy Muschietti來抗衡Marvel的MCU。

誰飾演Robin？

《Batman：Brave and the Bold》的故事，由Grant Morrison同名漫畫改編，據悉電影暫時未找到編劇，估計應由Andy Muschietti負責甄選合適人才。電影故事講述Robin為Bruce Wayne(蝙蝠俠)的親生兒子Damian，是一部關於父子關係的超英片。而Robin一角自1995 年的《Batman Forever》後，由基斯．奧當奴(Chris O'Donnell)演過真人版後，28年來沒有其藝人飾演過，因此誰飾演Robin亦是本片話題之一。

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新一輯蝙蝠俠故事，講述兒子Robin，不知道父親Bruce Wayne就是蝙蝠俠。

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