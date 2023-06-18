《閃電俠》導演Andy Muschietti 接掌新蝙蝠俠與羅賓

DC Studios的旗下的超英片《閃電俠》(The Flash)，票房與口碑報捷，兩位新主席James Gunn與Peter Safran，決定將最新的蝙蝠俠與羅賓電影《Batman：Brave and the Bold》，交由《閃電俠》的導演Andy Muschietti負責，由於蝙蝠俠是DC影視宇宙(DCU)的重要角色，外界認為Andy Muschietti拍出成績，有助穩固DCU的未來發展。

James Gunn與Peter Safran，近日接受美國媒體《Variety》，大讚Andy Muschietti於《閃電俠》的表現，他們說：「Andy是一位有遠見的導演，他令《閃電俠》的故事變得有趣又感人，令觀眾欣賞此片時找到共嗚，我們為《Batman：Brave and the Bold》尋找導演時，只想到Andy這位導演能勝任這個故事。」兩人又指非常高興Andy Muschietti答應拍攝新一輯蝙蝠俠電影。

(左)James Gunn與Peter Safran，起用Andy Muschietti來抗衡Marvel的MCU。