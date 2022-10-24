《阿笨與阿占》猩猩「阿笨」拍檔相繼離開 當年被提早退休下半生困於籠中

組合艾粒少爺占（甄子康）和Donald（當奴、唐劍康）於九展一連四場《歌頌生命沿途有你艾與粒激情雙星璀璨二十ICHIBAN 香港之夜》演唱會圓滿結束，二人唱出多首經典歌曲，簡直係回憶殺。不過提到回憶，不能不提二人2006年聲演嘅《阿笨與阿占》，除咗少爺占和當奴搞笑配音，猩猩阿笨與鬥牛犬阿占極受歡迎。不過，阿占已於2016年病逝；阿笨因一事被迫提早退休，下半生亦被困於動物園籠中，阿占生前仍無緣與好拍檔阿笨再見一面。而志村健團長就於2020年因感染新冠肺炎病逝。

阿笨困動物園籠子

《阿笨與阿占》風靡全亞洲，令阿笨和阿占成為動物明星，阿笨更於電視節目《動物異想天開》亮相及成為熊本巿「阿蘇卡德利動物樂園」表演動物，不過2012年一次演出後，突撲向女工作人員向其施襲。事情發生後，一度傳出要阿笨安樂死；但有專家表示係因為工作人員當時無留意阿笨心理狀況，指阿笨常露出牙齒，並唔係真係「笑」，而係黑猩猩受到威脅時所做出嘅反應，阿笨之所以攻擊，係因為節目組拍攝不當。即使專家提出意見，但阿笨依然被提早退休，仲被安排困喺動物園籠子中，唔畀佢再同人類接觸。被困於籠中嘅阿笨明顯悶悶不樂，無以前咁有活力，只有志村健團長探望佢時，佢先會回復從前模樣，重拾表演技能，希望團長帶佢離開；惟二人只可隔住玻璃相見，唔畀觸碰之餘連送禮物都要透過窗口。

阿占掛住阿笨

阿笨每日都期望團長到訪，而阿占原來都好想見到阿笨一面。當年阿占已年屆12歲高齡，離世前一個月四肢無力、失明以及進食困難，節目《志村動物園》播出一段阿占生前與動物溝通師溝通畫面，表示掛住阿笨，希望再一次聞到阿笨嘅氣味。奈何，阿占等唔到，主人唯有於阿占離世後，帶著佢張相及衣服探望阿笨，而阿笨好似知道內情，著上衣服一陣後乖乖脫下放到小窗待主人及節目組將衣服放在阿占靈位旁邊。2020年，志村健團長因感染新冠肺炎病逝，阿笨再也等唔到團長探望佢。至於阿笨女兒布甸亦於2015年出生4天後被當年訓練阿笨的宮澤訓練師拿走，訓練和阿占孫兒合作上台。

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