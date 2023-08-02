《陀槍師姐》監製鄺業生逝世 10年前曾中風要住安老院

人稱生哥嘅鄺業生，1984年加入電視圈，先喺亞視擔任助導及編導，後來過檔TVB出任監製，多數同歐陽震華、關詠荷及滕麗名等藝人合作。當中由歐陽震華搭關詠荷嘅《醉打金枝》、《陀槍師姐》都取得高收視。生哥其他膾灸人口作品仲有《金裝四大才子》、《談判專家》、《帝女花》等。

魏駿傑︰會到他墳前和他喝酒抽煙

鄺業生2005年拍完《翻新大少》之後就北上發展，可惜喺2013年因為中風導致半身不遂，需要放下影視工作，並入住安老院。鄺業生大仔鄺澄峰在facebook公告父親喪禮安排，亦提及生哥中風後嘅情況，表示「從2013年中風後的十多年並不易過，半身不遂仍能說話，什麼都做不了，活著封閉世界，不讓你們探訪，是因為怕情緒發了脾氣讓你們心裡不好受，每天醒來都活在痛苦無助當中」。

鄺澄峰以短訊通知《陀槍師姐》主角之一魏駿傑，對方回覆時似乎對生哥死訊相當悲痛，提到得知消息時「躺在床上 眼睛盯著天花板 也不知道有多久」 ，然後走到漆黑嘅邊喝酒邊哭。魏駿傑更稱鄺業生係「啟蒙老師」，對鄺澄峰寫道「沒有你爸爸 就沒有今天的魏駿傑」。鄺業生嘅將於8月20日進行，魏駿傑回覆鄺澄峰話到時未能返港，著鄺澄峰將短信唸給爸爸聽，而且「我回來的時候會獨自到他的墳前，和他喝喝酒抽一根煙」。