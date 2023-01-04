陳奕迅(Eason)在紅館舉行《Fear and Dreams演唱會》昨晚(3日)來到第20場，過去兩晚均有不少圈中友好入場支持，連周潤發太太(發嫂)亦激罕捧場，投入地隨節拍搖動身體。MIRROR成員Jer(柳應廷)、吳林峰、COLLAR成員李芯駖和Candy(王家晴)、Serrini、Janice(衛蘭)，連詩雅與陳家樂、周文錤、劉浩龍等亦有到場支持。視Eason為偶像的Jer和吳林峰更是high爆，Jer更大展「斬刀手」。
能屈能伸 巡唱港九新界
前晚(2日)的talk位，有觀眾大叫多謝他加場，Eason回應，「多謝我加場……係呀，不過都險險哋架，所以你哋唔好重叫我唱夜啲 ，係咪想我瘦到剩番90磅？我係唔會唱夜啲啦。」昨晚Eason忽發奇想，表示完成27場紅館騷後，將會開始全新的巡迴演唱，「不如由紅磡巡去元朗，再巡去荃灣大會堂，北角新光，又再轉返葵青囉，哈哈哈，有得做梗係做，仲可以去美加，澳紐，台灣，台北、台中、高雄，馬來西亞，新加坡……不過依家真係唔知世界變成點？我冇所謂呀，做細啲囉，我能屈能伸。唉，總之疫情快啲走啦，依家咁多變種，聽講話好勁，大家都小心啲，我更要小心喇。」
唔唱《浮誇》清唱《流沙》
昨晚繼續有觀眾想Eason唱《浮誇》，不過Eason亦扮作聽到「浮沙」，反問，「吓？我冇隻歌叫浮沙喎，流沙？陶喆有喎。」向來愛即興的Eason忽然興起，即場清唱了幾句《流沙》，並大讚對方是一位出色的音樂人。其後，他向觀眾透露encore的歌，是一首他從來沒現場唱過的歌 : 《老細我撇先》，希望大家到時可以分兩邊，為他和唱「冇電」「發電」，而到安歌時，觀眾真的全場大合唱這兩句和音，全場也玩得十分開心。當晚encore後觀眾仍舊狂叫encore不肯離場，不過Eason為保養身體應付餘下7場，並沒有再現身。