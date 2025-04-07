陳慧琳開騷唔知蔡辛強定張家輝做嘉賓 Kelly有喜劇癮：日日笑住開工

陳慧琳(Kelly)昨晚為《Chill Club推介榜年度推介24/25》頒獎禮擔任表演嘉賓，問到不用角逐獎項，以另一個身份上台的感受，她說：「一樣咁緊張，第一次同咁多歌手合作，自己又唱一首新歌，所以緊張。」
Kelly席上唱出首本名曲《失憶周末》，她說沒有難度，因為對這首歌太熟，她又大讚和她合作的MIRROR和COLLAR，「佢哋個個都跳得唱得，加上我要唱新歌《一念天堂二人結界》，所以都要記一記同排一排。」
至於其演唱會舉行在即，問她會否邀請盧瀚霆(Anson Lo)及MIRROR擔任嘉賓，她說：「Anson Lo要嚟做我演唱會嘉賓，(還是MIRROR 12子一齊來？)敕係想，不過知道佢哋度期好難。」至於會否請ERROR成員肥仔擔任排舞師，Kelly稱，因為演唱會製作已經埋班，要合作應該下次。
Kelly上周以神秘嘉賓身份，出席張家輝執導的電影《贖夢》謝片場，其黑衣人打扮震撼一眾觀眾，她稱衣服是美術指導奚仲文設計，配合家輝戲裡角色蔡辛強，問他演唱會會否邀請對方做嘉賓，她笑稱：「唔知道蔡辛強嚟定張家輝，如果佢得閒應該會嚟。」至於謝票後會否戲癮大發，她說：「謝票其實幾好玩，不過做蔡辛強個角色，因為心理唔正常會攰啲，都係拍喜劇好，日日抱住開心心情笑住開工。」