陳慧琳開騷唔知蔡辛強定張家輝做嘉賓 Kelly有喜劇癮：日日笑住開工

陳慧琳(Kelly)昨晚為《Chill Club推介榜年度推介24/25》頒獎禮擔任表演嘉賓，問到不用角逐獎項，以另一個身份上台的感受，她說：「一樣咁緊張，第一次同咁多歌手合作，自己又唱一首新歌，所以緊張。」

Kelly席上唱出首本名曲《失憶周末》，她說沒有難度，因為對這首歌太熟，她又大讚和她合作的MIRROR和COLLAR，「佢哋個個都跳得唱得，加上我要唱新歌《一念天堂二人結界》，所以都要記一記同排一排。」