陳柏宇孖強尼、鄧謝配派米籌款 腳傷康復進度良好

夏季將至，去年夏天接連發生的暴雨，記憶猶新，極端天氣愈來愈貼身。藝人強尼與歌手陳柏宇(Jason)日前(20日) 於灣仔出席籌款活動 「樂施米義賣大行動2024」，與香港羽毛球運動員謝影雪和鄧俊文一起義賣，呼籲市民關注極端天氣帶來的影響，透過捐款，長遠幫助受災的貧困小農民。

強尼：屋頂險被大風吹走

對於極端天氣，強尼表示，去年8、9月接連暴雨和打風，令他最感同身受，其家居住在新界村屋頂樓，鄰居屋頂的太陽能板被大風吹走，險些吹爛其家的玻璃窗，他隨即疏散其老婆和兒子，到家中較安全的地方，雖然自己害怕，但仍要在窗邊目擊屋外情況，形容過情險象環生，相信一輩子也不會忘記，而兒子亦上了一課，相信會對極端天氣有更深刻的體會，而其就讀中學的兒子，通識課也有教授相關知識，對此有深入了解。

他續指，去年8、9月拍劇時，亦親身經歷極端天氣帶來的炎夏，穿着厚衣拍攝《弊傢伙！我要去祓魔》，劇中各人亦十分辛苦，而去年的黑雨亦險些影響《反起跑線大聯盟2》的拍攝進度，若黑雨殺到，其劇中女兒便無法完成拍攝、無法趕回英國開學，直言過程驚險。