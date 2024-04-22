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娛樂
2024-04-22 10:00:00

陳柏宇孖強尼、鄧謝配派米籌款 腳傷康復進度良好

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強尼與陳柏宇跟一同出席樂施米義賣活動。

強尼與陳柏宇跟一同出席樂施米義賣活動。

夏季將至，去年夏天接連發生的暴雨，記憶猶新，極端天氣愈來愈貼身。藝人強尼與歌手陳柏宇(Jason)日前(20日) 於灣仔出席籌款活動 「樂施米義賣大行動2024」，與香港羽毛球運動員謝影雪和鄧俊文一起義賣，呼籲市民關注極端天氣帶來的影響，透過捐款，長遠幫助受災的貧困小農民。

強尼去年夏天穿厚衣拍攝《弊傢伙！我要去祓魔》，十分辛苦， 強尼與陳柏宇跟即將出戰奧運的羽毛球鄧謝配一同出席樂施米義賣活動。

強尼：屋頂險被大風吹走

對於極端天氣，強尼表示，去年8、9月接連暴雨和打風，令他最感同身受，其家居住在新界村屋頂樓，鄰居屋頂的太陽能板被大風吹走，險些吹爛其家的玻璃窗，他隨即疏散其老婆和兒子，到家中較安全的地方，雖然自己害怕，但仍要在窗邊目擊屋外情況，形容過情險象環生，相信一輩子也不會忘記，而兒子亦上了一課，相信會對極端天氣有更深刻的體會，而其就讀中學的兒子，通識課也有教授相關知識，對此有深入了解。

他續指，去年8、9月拍劇時，亦親身經歷極端天氣帶來的炎夏，穿着厚衣拍攝《弊傢伙！我要去祓魔》，劇中各人亦十分辛苦，而去年的黑雨亦險些影響《反起跑線大聯盟2》的拍攝進度，若黑雨殺到，其劇中女兒便無法完成拍攝、無法趕回英國開學，直言過程驚險。

強尼與陳柏宇跟一同出席樂施米義賣活動。 陳柏宇本想父女檔出席義賣活動，但因撞正女兒補習班，太太不准許。

想帶女兒出席　難過老婆關

Jason早前在Edward Chan音樂扭傷腳，他表示康復進度良好，「頭嗰一個禮拜行得冇咁方便囉，咁之後嗰一個禮拜就開始行到，其實我已可操腳，但跑唔到步囉。醫生話大概兩個月度好番，仲有一個月左右。」他又表示，希望慢慢向女兒灌輸人類行為會影響大自然的道理，又透露本身想帶女兒一起，惟女兒要上興趣班，昨日無法出席，若得到老婆這個把關者同意，便會帶女兒出席有意義活動。

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