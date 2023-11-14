「陸版吳業坤」羅小羅來港busking吸過百人 盼用音樂拉近大家距離

本月初來自內地的網絡歌手羅小羅與他的團隊到香港一連兩日busking，吸引半百人士駐足欣賞，在場有不少香港人表示有留意對方在平台翻唱其他歌手的曲目，更形容他是「陸版吳業坤」。究竟羅小羅是何方神姓？

羅小羅於YouTube、抖音等多個平台以「愛唱歌的羅小羅」分享不少他在街頭唱歌的影片，單是抖音平台粉絲已有過百萬。過去在上海busking的他，今次連同音樂好友林世昌、又又、李忠安及趙惠明初次來港獻唱，除了國語歌，也有廣東歌，而且他們帶來的設備也絕不馬虎。根據資料顯示羅小羅曾為內地電視劇《時光戰紀》唱主題曲，去年更簽了唱片公司推出HiFi大碟，今次更參與上海電台的《去有歌的地方》音樂節目拍攝。

音樂令大家聚在一起 羅小羅表示今次與好友來港唱歌，是因為有香港的朋友表示看到他在上海的演出，於是邀他過來在香港街頭busking，自己亦有感網上有不少表演者也到不同地方演出，與不同歌迷交流，所以也來香港看看大家的反應，沒想到也很熱烈。他說︰「音樂是這個世界上最簡單的語言，大家可以互不相識，但是可以因為音樂聚在一起。」 一切從網絡平台開始 他稱首次在街頭獻唱是2018年，他的出發點並不是要當上大明星，只是喜歡在街頭表演的感覺，希望透過唱歌為城市帶來一些不同的感覺。他稱剛開始時，圍觀的人並不多，及後他在社交平台拍下自己一些翻唱歌曲，不少人透過社交平台認識他，繼而留意他到街頭演出的日子及時間。他說︰「互聯網的力量很大，現在大家好像對街頭音樂也蠻支持的，可能是因為與觀眾比較接近，在舞台上表演比較有距離感。」