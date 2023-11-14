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娛樂
2023-11-14 14:00:00

「陸版吳業坤」羅小羅來港busking吸過百人 盼用音樂拉近大家距離

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羅小羅在大陸busking吸引不少人駐足欣賞，首次在香港也有過百人圍觀。

本月初來自內地的網絡歌手羅小羅與他的團隊到香港一連兩日busking，吸引半百人士駐足欣賞，在場有不少香港人表示有留意對方在平台翻唱其他歌手的曲目，更形容他是「陸版吳業坤」。究竟羅小羅是何方神姓？

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羅小羅與他的好友表演，吸引不少人駐足欣賞。

羅小羅於YouTube、抖音等多個平台以「愛唱歌的羅小羅」分享不少他在街頭唱歌的影片，單是抖音平台粉絲已有過百萬。過去在上海busking的他，今次連同音樂好友林世昌、又又、李忠安及趙惠明初次來港獻唱，除了國語歌，也有廣東歌，而且他們帶來的設備也絕不馬虎。根據資料顯示羅小羅曾為內地電視劇《時光戰紀》唱主題曲，去年更簽了唱片公司推出HiFi大碟，今次更參與上海電台的《去有歌的地方》音樂節目拍攝。

羅小羅的抖音平台有過百萬fans。

音樂令大家聚在一起

羅小羅表示今次與好友來港唱歌，是因為有香港的朋友表示看到他在上海的演出，於是邀他過來在香港街頭busking，自己亦有感網上有不少表演者也到不同地方演出，與不同歌迷交流，所以也來香港看看大家的反應，沒想到也很熱烈。他說︰「音樂是這個世界上最簡單的語言，大家可以互不相識，但是可以因為音樂聚在一起。」

一切從網絡平台開始

他稱首次在街頭獻唱是2018年，他的出發點並不是要當上大明星，只是喜歡在街頭表演的感覺，希望透過唱歌為城市帶來一些不同的感覺。他稱剛開始時，圍觀的人並不多，及後他在社交平台拍下自己一些翻唱歌曲，不少人透過社交平台認識他，繼而留意他到街頭演出的日子及時間。他說︰「互聯網的力量很大，現在大家好像對街頭音樂也蠻支持的，可能是因為與觀眾比較接近，在舞台上表演比較有距離感。」

羅小羅與又又(左)在大陸的人氣亦頗高。

街頭獻唱克服社恐

然而，他卻自爆是個有社交恐懼症的人，在街頭唱歌少不了與聽眾交流，對他來說是充滿挑戰的事。他說︰「我都很緊張，因為街頭表演聽眾跟我們很近，可能就是坐在我們前面或是站在身後，有些聽眾也會在我唱歌的時候在前面跳舞。」不過，隨著他到街頭獻唱的次數愈來愈多，他亦開始嘗試去跟聽眾交流一下，甚至跟觀眾交流也可以稍稍緩和表演緊張的情緒。

來港發展看緣份

羅小羅自稱是80後，一直都有聽廣東歌，更視Beyond、張學友等是他的音樂啟蒙老師。他透露街頭演唱只是其演出的一部份，雖然偶有打賞，但不足以維持生活，但他的歌藝獲不少人欣賞，所以有不少商演及駐唱機會，他說︰「在上海幾乎每天都有駐唱。」問到今次來港獻唱，可有令他計劃未來再次跟在港的群眾交流，他說︰「隨緣，我覺得這次是嘗試性的去做這樣一個演出，看看香港這邊的文化接不接受他們的演出形式。」

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羅小羅與朋友們帶同器材來港busking，他們也沒想到會有不少人欣賞，甚至有人表示從網上看過他的演出。

有途人表示從網上看過羅小羅的唱歌片段，更讚他的聲音有穿透力。

羅小羅
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